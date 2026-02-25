Acusaron a Pampita de serle infiel a Martín Pepa con "Cochito" López: qué dijo la modelo

La modelo fue señalada por una supuesta infidelidad durante su estadía en Punta del Este. Indignada, se comunicó y negó las versiones

En pleno verano, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain viajó a Punta del Este para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a su familia y su pareja, Martín Pepa. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor en los medios de comunicación: durante su estadía en la ciudad uruguaya, la modelo le habría sido infiel a su pareja.

La información fue difundida por el panelista Martín Salwe, quien aseguró que Pampita habría tenido un breve amorío con el piloto Juan Manuel "Cochito" López . “Se habrían encerrado dos noches en un hotel”, sostuvo Salwe en vivo durante la transmisión del programa "Sálvese quien pueda". Ante esto, la conductora Yanina Latorre aseguró: " A mí me acaba de escribir una relaciones públicas del hotel y me dijo que es verdad. Que lo que estás contando vos es verdad”.

No obstante, los rumores duraron poco. Rápidamente, los protagonistas salieron a desmentir las versiones. Fiel a su estilo, Pampita se comunicó con el programa y enfrentó públicamente a Salwe. Por su parte, López también negó todo a través de un audio de voz, descartando cualquier tipo de vínculo con la ex de Benjamín Vicuña.

La respuesta de Pampita

Luego de las declaraciones de Martín Salwe en el programa "Sálvese quien pueda", Pampita no dudó en comunicarse para desmentir las versiones. Sin filtros, la modelo negó rotundamente la supuesta infidelidad y, más tarde, cuando el tema volvió a instalarse en LAM, encaró al periodista y volvió a rechazar la información.

En comunicacion telefonica, la modelo aclaró que estaba atravesando un momento difícil porque venía de un velorio, pero que aun así decidió hablar de inmediato: “Cuando hay mentiras, soy la primera en salir a aclarar las cosas”.

De manera contundente, explicó: “No es verdad. En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. Si quieren, llamen al hotel”. Y, agregó: “Dormí con mi hijo en una cama de dos plazas. No estoy pensando en nada más que no sea estar con mi familia”.

También dejó en claro cómo fue su verano, junto a su pareja Martin Pepa, “Alquilamos una casa en José Ignacio con amigos”, comentó. Respecto a la versión que la vinculó con el piloto Juan Manuel "Cochito" López, fue tajante: “No tengo comunicación con esa persona. No hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No tengo ningún vínculo, no sé qué es de su vida, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni que me comente cosas. Absolutamente nada”.

Más tarde, en LAM, cuando volvieron a mencionar los rumores de infidelidad que habían surgido, la modelo se volvió a comunicar en vivo. Esta vez, más enojada, encaró directamente a Martín Salwe.

“Salwe sostiene su invento y su mentira. Eso no es información, eso es mentira”, disparó. El periodista, por su parte, se defendió: “Repetí lo mismo que dije en SQP, la información que nos había llegado”. En diálogo directo con él, Pampita fue tajante: “Estás diciendo una mentira”. Y redobló la apuesta al aire: “Yo me quedo hasta que termine el programa y espero que cierre el tema”.

El descargo de Cochito López

Para terminar con todas las versiones, el piloto envio una audio al programa de televisión negando el romance con la modelo.

“Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”, dijo contundente.