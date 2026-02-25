La Capital | Zoom | Gran Hermano

"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes son los nuevos participantes que ingresaron el segundo día

Luego de los primeros jugadores anunciados el día inaugural, Santiago Del Moro presentó al resto de los competidores con varias figuras mediáticas reconocidas

25 de febrero 2026 · 09:15hs
Se confirmaron los 28 participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Se confirmaron los 28 participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Este martes por la noche se concluyó con la presentación de todos los participantes que formaron parte de Gran Hermano Generación Dorada. Entre los últimos diez jugadores anunciados, se incluyen personalidades destacadas como exvedettes, influencers, concursantes con pasado en el reality y en otros programas de la televisión argentina.

Santiago Del Moro explicó cómo será la primera semana de nominación en el certamen. Debido a la amplia cantidad de competidores, la instancia de votación no será en vivo como lo fue habitualmente los últimos años, sino que se grabará antes del programa de este miércoles.

Al finalizar con los votos de cada uno, se conformará una placa de mínimo siete participantes, lo que significa una fuerte cantidad de concursantes en riesgo desde el comienzo del certamen. Sin embargo, durante las primeras 24 horas el voto del público será positivo. En este sentido, el conductor anunció: "Los que más votos tengan para el jueves bajan de placa".

Luego de esta primera instancia de salvación, comenzará la placa negativa donde los seguidores del programa deben elegir a quien quieren que abandone la casa más famosa del país. Sin embargo, esto no será de público conocimiento para los huéspedes: "Ellos no lo van a saber dentro de la casa qué va a pasar", comunicó Del Moro.

Por último, argumentó el motivo detrás de este cambio inesperado en la dinámica del juego: "Es una manera también de ver qué pasa y cómo se manejan los jugadores, algunos con más o menos fama, con respecto al afuera".

>> Leer más: "Gran Hermano generación dorada": uno por uno, quiénes son los participantes que ingresaron

Los nuevos participantes que ingresaron a GH este martes

Diez nuevos competidores fueron anunciados durante la gala de este martes. Ellos son:

Solange Abraham

La exjugadora de la edición del 2011 busca su revancha en el certamen. "Esta vez no soy una novata", se presentó la participante haciendo hincapié en su experiencia pasada en el reality.

Embed

Martín Rodríguez

El nuevo concursante es campeón de crossfit y preparador físico. En sus primeras palabras, dijo que su hija falleció y tuvo una batalla contra el cáncer.

Embed

Cinzia Francischiello

La actriz se convirtió en la primera venezolana en ingresar a una edición del reality en Argentina.

Embed

Franco Zunino

El joven se dedica a ser personal trainer y se definió como "una persona auténtica, alegre, siempre con respeto y educación".

Embed

Kennys Palacios

El mediático es el peluquero e íntimo amigo de Wanda Nara. Además, cuenta con pasado en varios programas de streaming y otros realitys como el Bailando.

Embed

Lola Tomaszeuski

La influencer, oriunda de Bariloche, cuenta con más de 4 millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

Embed

Yanina Zilli

La nacida en Arequito, Santa Fe vuelve al foco mediático argentino luego de su paso como vedette. "Mi sueño es ganar Gran Hermano", expresó en su presentación.

Embed

Nazareno Pompei

El joven es exjugador de fútbol profesional, con pasado en varios clubes del ascenso como Los Andes y Liniers. Su sueño es que este paso lo catapulte para consolidarse en los medios.

Embed

Luana Fernández

Es exparticipante de Combate y se definió como una persona “muy abierta sexualmente” y su personalidad como "una montaña rusa llena de emociones".

Embed

Franco Poggio

El último participante en ingresar a la casa es modelo y pareja del mediático Lizardo Ponce. Además, es de San Juan y estudia psicología.

Embed

Brian Sarmiento durante su presentación antes de ingresar a Gran Hermano. Soy una persona transparente, dijo.

Un exjugador de Newell's ingresó como participante a la casa de "Gran Hermano"

Entre los nuevos participantes se destacan influencers, artistas, deportistas y figuras con pasado en GH

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Etsa noche comienza la nueva ediciónd e Gran Hermano en Telefe 

Vuelve Gran Hermano con "Generación dorada": a qué hora comienza

El documental rosarino La zorra y la pampa se podrá ver en todo el país en el marco de una acción nacional por el Día del Ferroviario

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

