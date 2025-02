Otra denuncia: Cazzu se pronunció contra Milei y lo llamó "impulsor de la violencia de género"

El mundo de la música no se mantiene ajeno a la realidad política, social y económica que vive Argentina. En un verano con una agenda de espectáculos cargada, distintos artistas aprovecharon el micrófono para poner el foco en ciertas problemáticas que atraviesa el país y repudiar el acoso por parte del presidente Javier Milei a artistas como Lali y María Becerra. Recientemente, Cazzu se sumó a la lista de denunciantes.

Para Cazzu la situación es seria: “La vida y la integridad de nosotras y las disidencias corre un peligro enorme con un impulsor de la violencia de género como él”. El tweet fue ampliamente compartido, respondido y republicado. Muchos de sus fans le agradecieron el posicionamiento, así como otros se preguntaban qué apodo le llegaría desde la casa rosada después de su denuncia.

Embed El presidente solo insulta a las colegas mujeres. Ni siquiera osa inventarle un apodo denigrante a ningún varón de la música, habiendo muchos que se pronuncian en su contra.

Y esta es la menor de sus expresiones de misoginia. Recordemos su plan para eliminar el Femicido del… — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 18, 2025

Un Cosquín Rock lleno de denuncias

Los artistas se mostraron sensibilizados ante los -ya permanentes- ataques del presidente contra artistas argentinas, así como por el reciente episodio de censura a Milo J. Fue así que esas denuncias encontraron un lugar especial para ser vehiculizadas y convergieron en un Cosquín Rock que logró posicionar hasta a artistas que solían mantenerse al margen de la política.

Es que más allá de las opiniones que cada persona puede sostener con respecto a la gestión del gobierno actual, las recientes declaraciones del presidente han sido sentidas como un ataque directo a la cultura. Por eso los artistas sintieron la necesidad de apoyarse y resistir como colectivo, en tanto eso que ocurrió o ocurre con algunas cantantes, puede seguir sumando víctimas.

Así, desde cambios en letras de canciones hasta momentos específicos de toma de la palabra, distintos artistas y bandas fueron aplaudidos en los escenarios en Santa María de Punilla. Entre ellos, varios varones que jamás recibieron apodos ni burlas por parte de Javier Milei, ni siquiera siendo preguntado específicamente por ellos.

Uno de los más esperados fue Dillom, quien ya se había pronunciado en anteriores ocasiones, incluyendo la edición anterior del Cosquín. “El que se meta con María B.C.R.A se mete conmigo, ¿escucharon?” planteó firme pero con la ironía de utilizar el apodo impuesto por Milei. “Si tocan a uno saltamos todos. No importa la ideología, las creencias. Así debería ser”, sentenció. El público aplaudió fuertemente su posicionamiento y hasta coreo en contra del presidente, pero Dillom conocía sus limitaciones: “Ustedes saben que yo no puedo decir nada porque la última vez en este festival me fui con una denuncia penal”, reía el cantante.

Por su parte, la reconocida banda uruguaya de rock, No Te Va Gustar, también mostró apoyo a los recientes damnificados. "Queremos dedicar este show a todos nuestros colegas, en especial a María Becerra, a Lali Espósito y a Milo J y repudiar el agravio y censura a la cultura", expresó el cantante Emiliano Brancciari.

En el plano del rock, se alzó la voz de un artista que solía adoptar posturas más silenciosas. Ciro con Los Piojos cambió la letra de la canción “Llévatelo” y sentenció: “Tiene tanta mentira, tanta criptomoneda, tanta libertad”. Otra sorpresa la dio Airbag, pronunciando que “vamos a sacar toda la mierda afuera, vamos a dejar todos esos problemas” y en la lista de ejemplos el primero fue “el gobierno”.

Otro momento de denuncia ya esperado fue la de Wos, un artista que desde sus letras siempre supo cuestionar cuestiones sociales y políticas. En su show, al finalizar su conocida canción “Canguro”, el público coreó “Milei, basura, vos sos la dictadura”, mientras el cantante los apreciaba y se reía. Por su parte, durante el momento de freestyle, Wos soltó “De eso se trata, de soltar palabras. No escuchar los perros enfermos que hablan, que solamente ladran, que solo quieren el poder, pero hacen boludeces y lo van a perder".

Más explícito fue Joaquín Levinton, que adelantó que iba a ser sútil pero hizo reír al público con la crudeza de su comentario. Otra fuerte imagen la dio la banda Ryan, con una fotografía de Milei y Trump dándose un beso en la pantalla gigante, acompañada por la leyenda “Dios mío, ayúdame a sobrellevar este trágico amor”.

La voz femenina también estuvo presente con representantes como Blair y Nicki Nicole. La primera artista fue contundente: “Aprovecho para repudiar a cualquier persona que diga amar a la Argentina y que censure a los artistas, y que tenga la posibilidad de seguir preservando estos lugares naturales, que tenga los recursos y se la pase en twitter estafando gente. Y si esa persona es el presidente ni te cuento”. Por otro lado, Nicole fue más breve pero dejó clara su postura. Su frase fue: “Con la música no” y la pronunció antes de cantar la canción que comparte con Milo J, “Dispara”.