La Capital | Zoom | película

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

El documental “La zorra y la pampa” tendrá más de 30 proyecciones en el país, con el objetivo de “homenajear la memoria ferroviaria”

Morena Pardo

Por Morena Pardo

25 de febrero 2026 · 07:00hs
El documental rosarino La zorra y la pampa se podrá ver en todo el país en el marco de una acción nacional por el Día del Ferroviario

El documental rosarino "La zorra y la pampa" se podrá ver en todo el país en el marco de una acción nacional por el Día del Ferroviario

Un dúo de cineastas construye una zorra ferroviaria para viajar desde Rosario a Espora y en el camino, retratar una región marcada por la desaparición del tren. De esto se trata “La zorra y la pampa”, la película rosarina dirigida por Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordoñez, que se podrá ver a lo largo del país en el marco del Día del Ferroviario.

Con más de 30 proyecciones desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, incluyendo el coche cine del Tren Patagónico, los realizadores encabezan esta acción nacional que tiene como objetivo homenajear a la memoria ferroviaria argentina.

La imposibilidad de poder viajar en tren en el interior de Argentina fue lo que impulsó a los directores a construir una zorra ferroviaria a vaivén para viajar en ella desde Rosario a Espora (localidad de la provincia de Buenos Aires donde se realiza la “Fiesta de la zorra”).

Lo que comenzó como un guión para hablar específicamente de las consecuencias del desguace ferroviario en la zona, se convirtió en otra cosa: un retrato luminoso, aunque sin ingenuidad, de una seguidilla de pueblos del sur de Santa Fe (y el norte de Buenos Aires) con idiosincrasias y problemáticas particulares. La identidad regional se teje entre viejas estaciones de tren, historias mínimas, transformaciones estructurales y un ejercicio activo y colectivo de memoria.

Embed - La zorra y la pampa - TRAILER

>> Leer más: El documental "La zorra y la pampa", un retrato luminoso desde las vías del tren

Más de noventa personas, desde ferroviarios hasta poetas, hicieron avanzar la zorra por más de 390 kilómetros. Desde el ingeniero mecánico Jorge Mario Gil, que en su taller Metalum modeló la pieza, hasta los organizadores de “La fiesta de la zorra” en la localidad de Espora (que actualmente tiene 20 habitantes), pasando por la escritora Diana Bellesi, activistas ambientales y bailarines de zamba.

El estreno mundial de la película fue en 2024 en Villada, pueblo santafesino de 1500 habitantes, iniciando un camino que la llevó a estar presencialmente en pantalla en diversos espacios por más de 18 meses. En ese trayecto, logró un récord de público en el cine El Cairo de Rosario, tuvo su estreno en Buenos Aires en los cines Cosmos y Gaumont y su proyección internacional en el Festival de Cine Iberolatinoamericano de Trieste, Italia.

Funciones por el Día del Ferroviario

La secuencia de funciones de la acción nacional por el Día del Ferroviario, que se celebra el primero de marzo, comenzó el 20 de febrero en la primera de las cuatro proyecciones que tendrá la película en el Vagón Cine del Tren Patagónico, que une Viedma con la ciudad de Bariloche, en Río Negro.

Hay más de treinta funciones confirmadas y la producción continúa trabajando para llevar la película a espacios significativos para la cultura ferroviaria y audiovisual.

En Rosario, se proyectará en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, en el centro cultural “El Birri”. En el resto de la provincia, se podrá ver en espacios diversos como el centro cultural León Gieco de Cañada Rosquín, y el Centro Cultural Villa Cañás (donde nació José Martínez Suárez, con quien estudió Leandro Rovere, uno de los directores del documental).

>> Leer más: Una película rosarina ganó un concurso de Incaa y busca financiamiento para poder filmarse en la ciudad

Lista de funciones en la provincia de Santa Fe

- Villa Constitución, Santa Fe. Jueves 12/03 20.00 hs Centro Cultural Villa Constitución.
- Pavón Arriba, Santa Fe. Domingo 1/03 19.00 hs en la estación de tren
- J.B. Molina, Santa Fe. Sábado 14/03 21.00hs en Bar Don Capi
- Peyrano, Santa Fe. En la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre.
- Granadero Baigorria, Santa Fe. Domingo 1/03 19.00 hs Cine Club Baigorria.
- Rosario, Santa Fe. Sábado 28/02 19.00 hs en el Centro Cultural Casa Mona. Otro Club de Cine.
- Rosario, Santa Fe. Miércoles 4/03 18.30 hs en la sede de gobierno de la UNR. Ciclo de Ecología (itinerante)
- Cañada Rosquin, Santa Fe. Jueves 5/03 19.00 hs en el Espacio León Gieco
- Villa Cañás, Santa Fe. Centro Cultural Villa Cañás.
- Sastre, Santa Fe. Domingo 1/03 19.00 hs en la Biblioteca Popular Gral. José de San Martín.
- Santa Fe ciudad. Domingo 1/03 18.00hs en el en el Centro Cultural, Social y Biblioteca Popular “El Birri”

Listado de funciones en el resto del país:

- Ushuaia, Tierra del Fuego. Lunes 2/03 19.00hs en Gob. Deloqui 1465, Secretaría de Cultura - Ushuaia
- Río Gallegos, Santa Cruz. Martes 3/03 18.00 hs . Museo Ferroviario de Río Gallegos
- Rada Tilly, Chubut. Domingo 1/03 20.00 hs en el Centro Cultural Rada Tilly
- Esquel, Chubut. Centro Cultural Melipal
- Bariloche, Río Negro. Domingo 1/03 19.00 hs en el Microcine del Puerto
- Tren Patagónico. Coche cine del tren patagónico. 20, 22, 27 de febrero y 1 de marzo.
- Villa Regina, Río Negro. Domingo 1/03 19.00 hs en la cooperativa artística La Hormiga Circular
- Bahía Blanca, PBA. Domingo 1/03 18.00hs en el Museo Taller Ferrowhite
- Bahía Blanca, PBA. Jueves 5/03 20.30 hs en el Centro Cultural La Panadería
- Coronel Rosales, PBA. Domingo 1/03 19.00hs en Estación Solier
- Roque Pérez, PBA. Domingo 1/03 18.00hs en el Cine Colón, cine rural.
- Chascomús, PBA. Domingo 1/03 16.00 hs en la Estación Histórica de Chascomús.
- Villa María, Córdoba. Domingo 1/03 17.00 y 20.00 hs. Jueves 19/03 20.00 hs en el cine Leonardo Favio.
- Inriville, Córdoba. Domingo 1/03 19.00 hs. en Cine del galpón de Santa Elena (Sala Marcos Carnevale)
- Villa General Belgrano, Córdoba. Miércoles 4/03 Casa del Bicentenario de VGB.
- Gualeguaychú, Entre Ríos. Domingo 1/03 19.00 hs en el Museo Ferroviario Enrique Aagaard
- Corrientes, ciudad de Corrientes. Martes 3/03 20.00 hs en la Sala Vañek del Instituto de Cultura de Corrientes.
- Tucumán, San Miguel de Tucumán.
- Volcán, Jujuy. Pórtico de la Quebrada de Humahuaca

>> Leer más: Películas financiadas en el mercado: el cine santafesino advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

La película en palabras de sus directores

Si bien la filmación comenzó en 2018, el camino de la zorra comenzó mucho antes. El proyecto, de hecho, tiene más de veinte años de gesta entre la dupla de realizadores.

Antes de todo, estuvo el deseo de dos cineastas de viajar en tren por la provincia, como habían hecho las generaciones anteriores. Ante la ausencia, pusieron manos a la obra. “Es difícil identificar un momento en que dijimos de hacer una zorra. Pero sí está esto de encarar una narración en relación a una causa desde el lugar de la acción y no desde la melancolía. Y mostrar una característica que tiene nuestro pueblo que es el ir para adelante. El acto de andar en zorra va por ahí. No sólo es un acto de resistencia, es una acción. También es la intención de compartir, y de ir juntos para el mismo lado”, contó Rovere en diálogo con La Capital, en ocasión del estreno de la película en 2024.

Uno de los méritos principales del documental es que logra ilustrar con elocuencia cada localidad por la que pasa la zorra en su ramal, a través de personajes únicos, terrenales, reconocibles. “Hay un imaginario que tenemos de la pampa, por la generación a la que pertenecemos, bien Molina Campos: el gaucho, el ombú, la tranquera, el molino. Y todo ese imaginario se fue degradando porque cambiaron los modos de producción y de habitar esos lugares”, contextualizó Leandro. Además de la ausencia del tren, la tecnologización de muchas tareas rurales, así como el uso de agrotóxicos, cambió de formas profundas el paisaje y la vida de la región.

“La película también plantea una pregunta sobre esos imaginarios, y en la búsqueda del retrato aparecen otros temas, otras problemáticas, que surgían de la impronta propia de cada localidad: Chabás con las producciones alternativas, Melincué con la voces de los pueblos originarios, Wheelwright es la capital de la música, Pérez tiene uno de los talleres ferroviarios más importantes de Latinoamérica”, compartió Rovere.

image - 2026-02-24T133415.398

“Estamos felices de cómo quedó el trabajo y sobre todo de cómo se recibió en los lugares donde filmamos. Elegimos mostrar primero la película ahí. Creemos que es importante saber si tu película representa a alguien, y la respuesta es sí, porque nos lo dijeron sus protagonistas. Esta no es una película de nicho. Es una narración humilde pero popular, y está hecha para que la vea todo el mundo”, sumaron los realizadores en el marco de esta acción nacional.

Después de más de un año de acompañar a la película por distintos lugares, decidieron hacer esta movida de alto despliegue para que la película pueda seguir siendo proyectada sin necesidad de que ellos viajen con ella. “Nunca paran de escribirnos a la cuenta de Instagram para preguntar dónde se puede ver y es por eso que trabajamos en esta acción nacional. Es una felicidad que esta película siga generando espacios de encuentro y celebración, como tradicionalmente siempre hicieron tanto el tren, como el cine. El cine es acción, la zorra es movimiento, y nunca se detiene”, cerraron.

Noticias relacionadas
una ia china de videos hiperrealistas pone en alerta a hollywood

Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Robert Carradine y Hilary Duff hace más de veinte años, cuando protagonizaban Lizzie McGuire.

Murió a los 71 años Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire"

warner bros. evaluara la nueva oferta de compra que hizo paramount

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Lo último

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

Newells necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Un centenar de sillas, sillones y mesas serán entregados a la institución, habitantes y otras entidades
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
OVACIÓN

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran