Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

El documental “La zorra y la pampa” tendrá más de 30 proyecciones en el país, con el objetivo de “homenajear la memoria ferroviaria”

El documental rosarino "La zorra y la pampa" se podrá ver en todo el país en el marco de una acción nacional por el Día del Ferroviario

Un dúo de cineastas construye una zorra ferroviaria para viajar desde Rosario a Espora y en el camino, retratar una región marcada por la desaparición del tren. De esto se trata “La zorra y la pampa”, la película rosarina dirigida por Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordoñez, que se podrá ver a lo largo del país en el marco del Día del Ferroviario.

Con más de 30 proyecciones desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, incluyendo el coche cine del Tren Patagónico, los realizadores encabezan esta acción nacional que tiene como objetivo homenajear a la memoria ferroviaria argentina.

La imposibilidad de poder viajar en tren en el interior de Argentina fue lo que impulsó a los directores a construir una zorra ferroviaria a vaivén para viajar en ella desde Rosario a Espora (localidad de la provincia de Buenos Aires donde se realiza la “Fiesta de la zorra”).

Lo que comenzó como un guión para hablar específicamente de las consecuencias del desguace ferroviario en la zona, se convirtió en otra cosa: un retrato luminoso, aunque sin ingenuidad, de una seguidilla de pueblos del sur de Santa Fe (y el norte de Buenos Aires) con idiosincrasias y problemáticas particulares. La identidad regional se teje entre viejas estaciones de tren, historias mínimas, transformaciones estructurales y un ejercicio activo y colectivo de memoria.

Embed - La zorra y la pampa - TRAILER

>> Leer más: El documental "La zorra y la pampa", un retrato luminoso desde las vías del tren

Más de noventa personas, desde ferroviarios hasta poetas, hicieron avanzar la zorra por más de 390 kilómetros. Desde el ingeniero mecánico Jorge Mario Gil, que en su taller Metalum modeló la pieza, hasta los organizadores de “La fiesta de la zorra” en la localidad de Espora (que actualmente tiene 20 habitantes), pasando por la escritora Diana Bellesi, activistas ambientales y bailarines de zamba.

El estreno mundial de la película fue en 2024 en Villada, pueblo santafesino de 1500 habitantes, iniciando un camino que la llevó a estar presencialmente en pantalla en diversos espacios por más de 18 meses. En ese trayecto, logró un récord de público en el cine El Cairo de Rosario, tuvo su estreno en Buenos Aires en los cines Cosmos y Gaumont y su proyección internacional en el Festival de Cine Iberolatinoamericano de Trieste, Italia.

Funciones por el Día del Ferroviario

La secuencia de funciones de la acción nacional por el Día del Ferroviario, que se celebra el primero de marzo, comenzó el 20 de febrero en la primera de las cuatro proyecciones que tendrá la película en el Vagón Cine del Tren Patagónico, que une Viedma con la ciudad de Bariloche, en Río Negro.

Hay más de treinta funciones confirmadas y la producción continúa trabajando para llevar la película a espacios significativos para la cultura ferroviaria y audiovisual.

En Rosario, se proyectará en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, en el centro cultural “El Birri”. En el resto de la provincia, se podrá ver en espacios diversos como el centro cultural León Gieco de Cañada Rosquín, y el Centro Cultural Villa Cañás (donde nació José Martínez Suárez, con quien estudió Leandro Rovere, uno de los directores del documental).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La zorra y la pampa (@lazorraylapampa)

>> Leer más: Una película rosarina ganó un concurso de Incaa y busca financiamiento para poder filmarse en la ciudad

Lista de funciones en la provincia de Santa Fe

- Villa Constitución, Santa Fe. Jueves 12/03 20.00 hs Centro Cultural Villa Constitución.

- Pavón Arriba, Santa Fe. Domingo 1/03 19.00 hs en la estación de tren

- J.B. Molina, Santa Fe. Sábado 14/03 21.00hs en Bar Don Capi

- Peyrano, Santa Fe. En la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre.

- Granadero Baigorria, Santa Fe. Domingo 1/03 19.00 hs Cine Club Baigorria.

- Rosario, Santa Fe. Sábado 28/02 19.00 hs en el Centro Cultural Casa Mona. Otro Club de Cine.

- Rosario, Santa Fe. Miércoles 4/03 18.30 hs en la sede de gobierno de la UNR. Ciclo de Ecología (itinerante)

- Cañada Rosquin, Santa Fe. Jueves 5/03 19.00 hs en el Espacio León Gieco

- Villa Cañás, Santa Fe. Centro Cultural Villa Cañás.

- Sastre, Santa Fe. Domingo 1/03 19.00 hs en la Biblioteca Popular Gral. José de San Martín.

- Santa Fe ciudad. Domingo 1/03 18.00hs en el en el Centro Cultural, Social y Biblioteca Popular “El Birri”

Listado de funciones en el resto del país:

- Ushuaia, Tierra del Fuego. Lunes 2/03 19.00hs en Gob. Deloqui 1465, Secretaría de Cultura - Ushuaia

- Río Gallegos, Santa Cruz. Martes 3/03 18.00 hs . Museo Ferroviario de Río Gallegos

- Rada Tilly, Chubut. Domingo 1/03 20.00 hs en el Centro Cultural Rada Tilly

- Esquel, Chubut. Centro Cultural Melipal

- Bariloche, Río Negro. Domingo 1/03 19.00 hs en el Microcine del Puerto

- Tren Patagónico. Coche cine del tren patagónico. 20, 22, 27 de febrero y 1 de marzo.

- Villa Regina, Río Negro. Domingo 1/03 19.00 hs en la cooperativa artística La Hormiga Circular

- Bahía Blanca, PBA. Domingo 1/03 18.00hs en el Museo Taller Ferrowhite

- Bahía Blanca, PBA. Jueves 5/03 20.30 hs en el Centro Cultural La Panadería

- Coronel Rosales, PBA. Domingo 1/03 19.00hs en Estación Solier

- Roque Pérez, PBA. Domingo 1/03 18.00hs en el Cine Colón, cine rural.

- Chascomús, PBA. Domingo 1/03 16.00 hs en la Estación Histórica de Chascomús.

- Villa María, Córdoba. Domingo 1/03 17.00 y 20.00 hs. Jueves 19/03 20.00 hs en el cine Leonardo Favio.

- Inriville, Córdoba. Domingo 1/03 19.00 hs. en Cine del galpón de Santa Elena (Sala Marcos Carnevale)

- Villa General Belgrano, Córdoba. Miércoles 4/03 Casa del Bicentenario de VGB.

- Gualeguaychú, Entre Ríos. Domingo 1/03 19.00 hs en el Museo Ferroviario Enrique Aagaard

- Corrientes, ciudad de Corrientes. Martes 3/03 20.00 hs en la Sala Vañek del Instituto de Cultura de Corrientes.

- Tucumán, San Miguel de Tucumán.

- Volcán, Jujuy. Pórtico de la Quebrada de Humahuaca

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tren Patagónico S.A Oficial (@trenpatagonico.s.a.oficial)

>> Leer más: Películas financiadas en el mercado: el cine santafesino advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

La película en palabras de sus directores

Si bien la filmación comenzó en 2018, el camino de la zorra comenzó mucho antes. El proyecto, de hecho, tiene más de veinte años de gesta entre la dupla de realizadores.

Antes de todo, estuvo el deseo de dos cineastas de viajar en tren por la provincia, como habían hecho las generaciones anteriores. Ante la ausencia, pusieron manos a la obra. “Es difícil identificar un momento en que dijimos de hacer una zorra. Pero sí está esto de encarar una narración en relación a una causa desde el lugar de la acción y no desde la melancolía. Y mostrar una característica que tiene nuestro pueblo que es el ir para adelante. El acto de andar en zorra va por ahí. No sólo es un acto de resistencia, es una acción. También es la intención de compartir, y de ir juntos para el mismo lado”, contó Rovere en diálogo con La Capital, en ocasión del estreno de la película en 2024.

Uno de los méritos principales del documental es que logra ilustrar con elocuencia cada localidad por la que pasa la zorra en su ramal, a través de personajes únicos, terrenales, reconocibles. “Hay un imaginario que tenemos de la pampa, por la generación a la que pertenecemos, bien Molina Campos: el gaucho, el ombú, la tranquera, el molino. Y todo ese imaginario se fue degradando porque cambiaron los modos de producción y de habitar esos lugares”, contextualizó Leandro. Además de la ausencia del tren, la tecnologización de muchas tareas rurales, así como el uso de agrotóxicos, cambió de formas profundas el paisaje y la vida de la región.

“La película también plantea una pregunta sobre esos imaginarios, y en la búsqueda del retrato aparecen otros temas, otras problemáticas, que surgían de la impronta propia de cada localidad: Chabás con las producciones alternativas, Melincué con la voces de los pueblos originarios, Wheelwright es la capital de la música, Pérez tiene uno de los talleres ferroviarios más importantes de Latinoamérica”, compartió Rovere.

image - 2026-02-24T133415.398

“Estamos felices de cómo quedó el trabajo y sobre todo de cómo se recibió en los lugares donde filmamos. Elegimos mostrar primero la película ahí. Creemos que es importante saber si tu película representa a alguien, y la respuesta es sí, porque nos lo dijeron sus protagonistas. Esta no es una película de nicho. Es una narración humilde pero popular, y está hecha para que la vea todo el mundo”, sumaron los realizadores en el marco de esta acción nacional.

Después de más de un año de acompañar a la película por distintos lugares, decidieron hacer esta movida de alto despliegue para que la película pueda seguir siendo proyectada sin necesidad de que ellos viajen con ella. “Nunca paran de escribirnos a la cuenta de Instagram para preguntar dónde se puede ver y es por eso que trabajamos en esta acción nacional. Es una felicidad que esta película siga generando espacios de encuentro y celebración, como tradicionalmente siempre hicieron tanto el tren, como el cine. El cine es acción, la zorra es movimiento, y nunca se detiene”, cerraron.