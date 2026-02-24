La Capital | Ovación | clásico

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

"Es la fiesta de la provincia y es la que debemos cuidar entre todos", indicó el director de seguridad, Fernando Peverengo. Todos los detalles

24 de febrero 2026 · 11:37hs
Operativo de seguridad. Las autoridades de la provincia y representantes de los clubes participaron de la conferencia de prensa.

LA CAPITAL/Sebastián Suárez Meccia

Operativo de seguridad. Las autoridades de la provincia y representantes de los clubes participaron de la conferencia de prensa.

En la reunión por el operativo del domingo que se realizó este martes por la mañana se detalló que 570 policías se encargarán de brindar seguridad en el clásico entre Newell's y Central a disputarse el domingo, a las 17. Antes, este miércoles, la Lepra también jugará en el Coloso recibiendo a Estudiantes y para este partido habrá 511 agentes encargados del operativo, mientras que para el banderazo del jueves se dispondrán 320.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, fue uno de los que tomó la palabra en la conferencia de prensa sobre los operativos que desplegarán ante el Pincha y el banderazo, pero sobre todo en el clásico con Central. "Es la fiesta de la provincia y es la que debemos cuidar entre todos", indicó el funcionario con el fin de entregar un mensaje de cuidado y que todo transcurra en paz.

"Es nuestra responsabiidad, pero la seguridad no se mira sólo de la parte policial sino que todos deben participar, desde dirigentes, jugadores e hinchas", agregó el funcionario, que adelantó que el operativo del domingo tendrá 570 efectivos encargados de la seguridad y que este miércoles, a las 19.30, se dispondrán 511 agentes con refuerzos en puntos calientes en ambos casos.

conferencia seguridad

Las puertas del Coloso

Precisamente sobre el cortejo del domingo, se anticipó que las puertas del Coloso Marcelo Bielsa se abrirán con tres horas de anticipación, es decir a las 14.

>>Leer más: El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que transita el club

Por su parte, el responsable de eventos deportivos, Gustavo Velázquez, habló del banderazo que se llevará a cabo este jueves, a las 19, como es tradición desde hace tres décadas, y adelantó que 320 policías serán los que participarán del control para que todo se desarrolle con normalidad.

Noticias relacionadas
gimnasia vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

newells vs estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Eduardo Coudet es el principal apuntado para ser el nuevo técnico de River

Un ex-Central está entre los principales candidatos para remplazar a Marcelo Gallardo

Maxi Lovera festeja como loco el gol ante Platense, en la final de la Copa de la Liga 2023. Su gran gol en Central.

Se va de Central uno de los jugadores que más títulos ganó con la camiseta canalla

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Lo último

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

El hombre era señalado como cabecilla de una organización delictiva. La captura se produjo en un operativo de alto perfil ordenado por la Justicia federal

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre
Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ovación
Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Policiales
Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

La Ciudad
Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

La semana arrancó en Rosario con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó en Rosario con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En la previa del clásico rosarino, lanzan una campaña para desalentar pintadas

En la previa del clásico rosarino, lanzan una campaña para desalentar pintadas

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental
Policiales

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Corea del Norte: Kim Jong-un fue reelegido en su partido con el 100 % de los votos
El Mundo

Corea del Norte: Kim Jong-un fue reelegido en su partido con el 100 % de los votos

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho
El Mundo

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar
Economía

Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar

Convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo
Economía

Convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo