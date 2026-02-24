En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías "Es la fiesta de la provincia y es la que debemos cuidar entre todos", indicó el director de seguridad, Fernando Peverengo. Todos los detalles 24 de febrero 2026 · 11:37hs

LA CAPITAL/Sebastián Suárez Meccia Operativo de seguridad. Las autoridades de la provincia y representantes de los clubes participaron de la conferencia de prensa.

En la reunión por el operativo del domingo que se realizó este martes por la mañana se detalló que 570 policías se encargarán de brindar seguridad en el clásico entre Newell's y Central a disputarse el domingo, a las 17. Antes, este miércoles, la Lepra también jugará en el Coloso recibiendo a Estudiantes y para este partido habrá 511 agentes encargados del operativo, mientras que para el banderazo del jueves se dispondrán 320.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, fue uno de los que tomó la palabra en la conferencia de prensa sobre los operativos que desplegarán ante el Pincha y el banderazo, pero sobre todo en el clásico con Central. "Es la fiesta de la provincia y es la que debemos cuidar entre todos", indicó el funcionario con el fin de entregar un mensaje de cuidado y que todo transcurra en paz.

"Es nuestra responsabiidad, pero la seguridad no se mira sólo de la parte policial sino que todos deben participar, desde dirigentes, jugadores e hinchas", agregó el funcionario, que adelantó que el operativo del domingo tendrá 570 efectivos encargados de la seguridad y que este miércoles, a las 19.30, se dispondrán 511 agentes con refuerzos en puntos calientes en ambos casos.

conferencia seguridad Las puertas del Coloso Precisamente sobre el cortejo del domingo, se anticipó que las puertas del Coloso Marcelo Bielsa se abrirán con tres horas de anticipación, es decir a las 14.

>>Leer más: El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que transita el club Por su parte, el responsable de eventos deportivos, Gustavo Velázquez, habló del banderazo que se llevará a cabo este jueves, a las 19, como es tradición desde hace tres décadas, y adelantó que 320 policías serán los que participarán del control para que todo se desarrolle con normalidad.