Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Seedance 2.0 irrumpió en muy pocos días con una herramienta que permite hacer contenido audiovisual de calidad sin tener conocimientos de cine

En "El señor de los anillos", Frodo Bolsón tiene un encargo para salvar al mundo de la maldad de Sauron: deshacerse del anillo único, el que domina a todos los demás. El director Peter Jackson adaptó los libros de J. R. R. Tolkien en tres películas que en total duraron 9 horas y 18 minutos, y también están las versiones extendidas que suman más de 12 horas de metraje. Ahora apareció un usuario de Seedance 2.0 (una herramienta de inteligencia artificial multimodal de generación de video) que tuvo una idea que ahorraría buena parte de la trama. Subió un par de imágenes y escribió los prompts correspondientes para que Sam diga: "Señor Frodo, ¿por qué no lleva directamente las águilas al Monte del Destino?". Frodo acepta, las águilas vuelan y el anillo es destruido en la Monte del Destino. Fin. Resultado: dos actores de Hollywood en una "película" de buena calidad que dura quince segundos.

Hasta hoy, mucha gente tenía acceso a herramientas para crear contenido audiovisual de calidad sin moverse de su casa. Pero ahora hay herramientas muy simples y fáciles de utilizar que no necesitan conocimiento previo de filmación, de cámaras, de edición, de composición musical, ni de habilidad con algún instrumento, simplemente hay saber indicarle al programa qué debe hacer y el resultado es una "pequeña película" hiperrealista, con efectos "imposibles", una banda sonora deslumbrante y los actores más cotizados del momento. Por ejemplo, podría estar protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt peleando sobre un techo, una idea que ya es muy poco original porque, por supuesto, alguien lo hizo y se llevó millones de visualizaciones.

Seedance 2.0 permite generar videos a partir de texto, imágenes y clips de audio y filmaciones. Simplemente hay que describir una escena y el programa lo traduce a un video. Se pueden usar filmaciones o imágenes de referencia para replicar movimientos, ángulos de cámara o estilos. Genera música, efectos y diálogos sincronizados con los movimientos de labios. Se pueden extender videos, reemplazar elementos o fusionar escenas. En resumen: se puede hacer casi todo lo imaginable con resultados prácticamente profesionales.

Los vídeos hiperrealistas de Seedance 2.0, creada por ByteDance, reavivaron la controversia sobre derechos de autor en Hollywood. Desde su lanzamiento este mes, generó rápidas advertencias de la industria cinematográfica estadounidense y distintos cuestionamientos en el sector audiovisual.

El lanzamiento de Seedance 2.0 fue calificado en medios chinos como un nuevo "momento DeepSeek", en referencia a la irrupción a comienzos de 2025 del modelo DeepSeek R1, que sorprendió a empresas tecnológicas estadounidenses y agitó los mercados al evidenciar la capacidad china para competir en modelos de IA a un menor costo.

La prensa local resumió la secuencia de la siguiente manera: "El año pasado fue DS (DeepSeek), este año es SD (Seedance 2.0)".

De TikTok para el mundo

Seedance lleva la firma de ByteDance, el gigante tecnológico propietario de TikTok y su aplicación equivalente en China, Douyin. Desde un primer momento, Bytedance integró la herramienta en servicios de su ecosistema, con cientos de millones de usuarios en China.

Muchos usuarios que no siguen bien de cerca las carreras de Brad Pitt o Tom Cruise quizás hayan dudado si la pelea entre ambos era una escena de una película que no habían visto. "Es suficiente una frase para generar un video con bastante nivel", admitió el director chino Jia Zhangke, ganador del León de Oro en Venecia y del premio al mejor guion en Cannes. El propio director colaboró con Seedance para producir un corto en el que aparecen dos versiones generadas por IA de sí mismo dialogando y afirmando: "No me preocupa que la tecnología sustituya al cine, sino cómo las personas utilizan la tecnología".

En la misma línea, Feng Ji, productor del videojuego "Black Myth: Wukong", fue algo más contundente: "La infancia del contenido generado por inteligencia artificial ha terminado".

Mientras tanto, la Motion Picture Association (MPA) y grandes estudios ya denunciaron posibles infracciones masivas de derechos de autor. Disney acusó a ByteDance de facilitar una "biblioteca pirateada" y de incurrir en "apropiación fraudulenta" de propiedad intelectual. ByteDance respondió que respeta los derechos de autor y que está atendiendo las preocupaciones planteadas.

Pero es apenas el primer capítulo de una historia que comenzó hace apenas un par de semanas y que rápidamente podría tener consecuencias que todavía son difíciles de imaginar.