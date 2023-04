La polémica defensa de Andrea Rincón a Jey Mammon: "Yo lo quiero"

“ Lo voy a acompañar hasta el último momento (a Jey) yo lo quiero. Me parece que sí se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, admitió la actriz, y añadió: “Después también, me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

Ante su inesperada defensa del otrora conductor de "Los mammones", le preguntaron: “¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, a lo que Rincón replicó: “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo”. Y concluyó: “A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusador es muy fuerte”.