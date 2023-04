Lucas Benvenuto se confesó con Karina Mazzocco y dijo que Jey Mammón le "da asco" El muchacho que denunció al animador de abuso sexual le concedió una entrevista a Karina Mazzocco para América desde su casa de Ushuaia 12 de abril 2023 · 09:12hs

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual cuando tenía 14 años, concedió una entrevista a América, en la que confesó que le da “asco” escuchar las explicaciones que da el otrora conductor de "Los mammones" sobre el caso. “Estoy bien acompañado y eso es lo importante a la hora de hablar”, aseguró el muchacho en charla con Karina Mazzocco, en su casa de Ushuaia.

“Me llevó el tiempo de entender, como me pasó con los otros (presuntos abusadores). No me levanté un día y me di cuenta de lo que me habían hecho”, reconoció Benvenutto, en relación al tiempo que pasó entre los hechos y su denuncia, y añadió: “Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero (con Mammón) pasó cómo fue con los otros, solo que está vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”.

“En mi casa tengo un cuadrito con las prescripciones. No quiero sumar más”, contó Benvenuto, al mencionar que las personas a las que denunció están en libertad. Y añadió: “No voy a volver a sentarme frente a una silla fría con una persona que no sabe cómo manejarse en estos temas. ¿Podés creer que no se pueden juntar a tomar un cafecito y darle una condena firme a mi abusador?”.

"No tenemos un final, el final lo tenemos que buscar nosotros mismos cuando sobrevivimos a esto y queremos dar vuelta la página", agregó el joven, y agregó: "No dejamos atrás por un sistema que te suelta la mano, se pone a la persona abusada en un papel de víctima de por vida, creyendo que esa persona no puede ser feliz, no puede tener una pareja, no puede irse de vacaciones. Tiene que ser pura y casta, y ser silenciada".

“Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto... me da asco. No puedo. Creía que está mal pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos, en su cabeza, entonces no lo ven como algo malo”, aseguró Benvenuto, y reveló: “Mi psicóloga conocía toda mi historia. No sabía ni quién era él. Pero si tenía que cerrar toda mi historia, tenía que hacer eso también”. >> Leer más: Cecilia Roth negó que Jey Mammon esté parando en su casa en España Finalmente, admitió que el viaje de Jey Mammon a España lo incomodó. “No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente para que no me lastimen nunca más. Tengo un protector para no dejarlos entrar nunca más”, finalizó Benvenuto.