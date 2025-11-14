La Capital | Zoom | murga

La murga rosarina La Cotolengo estrena su espectáculo "Un siglo después"

La reconocida murga local de estilo uruguayo presenta su sexta producción original, en la que viajan al futuro para reflexionar sobre el presente

14 de noviembre 2025 · 11:38hs
La murga rosarina La Cotolengo presenta este domingo en Plataforma Lavardén su nuevo espectáculo Un siglo después

La murga rosarina La Cotolengo presenta este domingo en Plataforma Lavardén su nuevo espectáculo "Un siglo después"

La Cotolengo, reconocida murga rosarina de estilo uruguayo, estrena "Un Siglo Después", su sexta producción original: una Argentina futurista post apocalíptica y en ruinas desde donde invitarán a reflexionar sobre el presente con la potencia coral, el humor y la crítica típica del género.

Luego de un exitoso pre estreno a sala llena el pasado 16 de octubre, La Cotolengo tendrá su lanzamiento oficial este domingo 16 de noviembre, a las 20.30, en el Teatro de Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento).

Esta sexta producción original invita al público a “un viaje distópico para convertir la angustia y la extrañeza del presente en arte, sin descuidar el humor, la ironía y la potencia coral y poética que caracterizan al género”.

>> Leer más: Agarrate Catalina en Rosario: "Proponemos más dudas horizontales que verdades verticales"

“Un Museo de las Ruinas: Un Siglo Después” sitúa a los veinte artistas en escena en una Argentina post-apocalíptica del SXXII. El espectáculo propone una visita guiada por el "Museo de las Ruinas", inaugurado en el año 2125.

Los personajes, sobrevivientes de esa Argentina futurista y post-apocalíptica, miran su pasado (este presente) y se hacen la pregunta que resuena durante todo el show: "¡¿Qué nos pasó?!". Es una invitación directa a “reflexionar sobre la coyuntura, evitando la solemnidad y recurriendo al humor como una herramienta indispensable”.

Una estética impactante

La propuesta no se queda solo en el texto: es una experiencia visual potente. El diseño de vestuario, a cargo de Liza Tanoni, es central para construir el universo. Aplicando un concepto de desgaste y reciclaje, los trajes reutilizan y deterioran piezas de espectáculos pasados, incorporando materiales no convencionales como chapitas, cables y precintos para reflejar un mundo reconstruido a partir de sus restos.

Por otra parte, los maquillajes de cada murguista también se diseñaron acorde al concepto del nuevo espectáculo. En este caso fue Carolina Fontana, reconocida maquilladora de murgas uruguayas de renombre, quien diseñó el nuevo maquillaje que podrá apreciarse en la Sala Lavardén el próximo 16 de noviembre.

>> Leer más: La murga rosarina La Cotolengo: viaje irónico por el país

Sobre La Cotolengo

"Un siglo después" es la continuación de un sólido recorrido de 14 años. La Cotolengo Murga se ha consolidado como un referente del género en Rosario, siendo reconocida como "Artista distinguida" por el Concejo Municipal en 2021. Además, este estreno también será distinguido por el Concejo como “Evento de Interés Municipal” en la próxima sesión del Palacio Vasallo.

Fieles a su filosofía de trabajo autogestiva y horizontal, el colectivo utiliza la composición musical, la sátira y la crítica como herramientas para espejar la realidad social y política con un fuerte compromiso con las luchas por los derechos humanos, los feminismos y las diversidades.

Noticias relacionadas
Fito Páez obtuvo el Latin Grammy a Mejor canción de Rock por Sale el Sol

Latin Grammys 2025: quiénes fueron los artistas argentinos reconocidos

Gudio Kazcka se emocionío con la visita de los gemelos de TikTok

Leo y Thiago, los gemelos con síndrome de Noonan que emocionaron a Guido Kaczka

Los Vándalos son un clásico rosarino, como las Colectividades: este viernes celebran 35 años de historia en el stand argentino.

Los Vándalos celebran 35 años de recorrido en la Feria de las Colectividades

ca7riel y paco amoroso la rompieron en los grammy latinos

Ca7riel y Paco Amoroso la rompieron en los Grammy Latinos

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Lo último

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Los pianistas Pablo Juárez y Silvina Gandini presentan Revisitando a Satie

Los pianistas Pablo Juárez y Silvina Gandini presentan "Revisitando a Satie"

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

El municipio ya tiene fecha para la inauguración del espacio sobre el río entre Presidente Roca y Paraguay. El evento contará con degustaciones y shows en vivo.

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

San Genaro: una nena de 2 años muere al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años muere al caerle encima el portón de un club

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Ovación
El Loco Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina
Ovación

El Loco Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina

El Loco Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina

El Loco Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina

Newells: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

Policiales
Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

La Ciudad
Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear
LA REGION

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
Economía

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia
POLICIALES

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo