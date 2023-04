La hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani se cambió el apellido

Uma, la hija de Amalia Granata y el Cristian “el Ogro” Fabbiani, cumplió quince años y lo celebró con una gran fiesta. Sin embargo, la ausencia de su padre en el evento desató un revuelo mediático inesperado y develó un conflicto entre la joven y el ex futbolista. Ahora, Uma decidió reemplazar el apellido Fabbiani por Granata en su cuenta de Instagram.

La diputada aseguró que ella no tiene nada que ver con la tensión entre padre e hija, y que es un problema entre ellos. “Te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él. “No quiero quedar como la buena de la película, pero yo hice mucho con Uma en casa para que pueda recomponer la relación con el padre”, aseguró Granata en una visita a "LAM".