Amalia Granata se desligó del faltazo del Ogro Fabbiani al cumple de 15 de su hija

La diputada rosarina aseguró que el ex futbolista se ausentó de la celebación de Uma por un conflicto entre padre e hija que la trasciende.

Sin embargo, durante una visita a LAM junto a Uma, Granata negó tener que ver con el conflicto entre padre e hija: “Te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él. Y ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios. Tampoco soy intermediaria de nada porque ella tiene su teléfono y su comunicación individual con quien quiera”, aseguró