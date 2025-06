La emotiva anécdota de Nico Vázquez sobre su hermano: "Santi, por favor, que no se muera"

“Conecto con mi hermano muy a menudo. Lo he soñado, me habla. Hay miles de señales”, comenzó Nico antes de relatar la situación que lo llevó a pedirle ayuda a su hermano Santiago. En un mano a mano con el periodista Sebastián Soldano, Vázquez comentó: "El año pasado estaba en plena función de Tootsie, escucho que alguien pide un médico. Escuché el grito y así como estaba vestido de Dorita Sánchez, me tiré al público”.

>>Leer más: La emotiva carta de Nico Vázquez a su hermano Santi: "Gracias por cuidarme"

La estremecedora anécdota de Nico Vázquez

Vázquez relató que vio a una mujer en la fila 6 y rápidamente reconoció que estaba atravesando un ataque cardiaco. “Después de lo de Santi, investigué un montón y me di cuenta”, agregó el actor.

Nico contó que pidió un desfibrilador mientras intentaba levantarla. Aunque los médicos hacian lo posible para reanimarla, la mujer no lograba recuperarse. Fue en ese momento cuando el actor confesó que recurrio a su hermano Santi. “Yo empecé a decirle: ‘Santi, por favor, ayudame. Santi, por favor, que no se muera’. Mientras todos me abrazaban, me dijeron: ‘¿Sabes cómo se llama el médico? Se llama Santi‘", reveló visiblemente emocionado.

“Esta señora no parecía tener posibilidades de salir bien” contó. Y luego agregó: “A los tres días estaba hablando por teléfono con Susana, y a los ocho días ya estaba en su casa. Seguí en contacto con ella y sus hijos. Ahora somos amigos”.

“Siento que la vida tiene muchas cosas hermosas, como estas conexiones, este amor”, reflexionó el actor de "Rocky".

Finalmente, aprovechó para enviar un mensaje importante: “Me gusta que me preguntes esto para tener en cuenta que todos los lugares públicos tienen que tener un DEA y es importante que todos sepan hacer RCP". Y sumó: "Nunca dejen de creer. Sepan que del otro lado nos ven, nos escuchan, nos siente, nos ayudan, nos guían. Solo se trata de entenderlo”.

>>Leer más: Gimena Accardi y Andrés Gil llegan a Rosario con la obra "En otras palabras"