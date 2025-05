Gimena Accardi y Andrés Gil llegan a Rosario con la obra "En otras palabras"

Después de pasar por Chile y Uruguay, arrancan en el Broadway un recorrido por el país que tiene fechas confirmadas en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Neuquén. “Por lo general arrancamos las giras en Rosario, es un poco nuestro público vara, así que los tenemos así de en cuenta. Estamos fascinados, es una obra preciosa y amamos hacerla. Cuánta más gente pueda verla, mejor, porque es una de esas que no te las olvidás. Te atraviesa tanto, te toca tantas fibras, te moviliza. Por eso es muy lindo poder sacarla de Buenos Aires”, aseguró Gimena Accardi en diálogo con La Capital.

“Teníamos muchas ganas de ver qué pasa fuera de Buenos Aires, pero sobre todo por los argentinos. Más allá de que es una obra universal, hay una idiosincrasia muy local de la obra. Me di cuenta de eso en Chile, de que había cosas del personaje, cierta ironía que no terminaba de penetrar. Así que tenemos muchas ganas de arrancar esta gira, y me dijeron que en Rosario el público es una locura. Gime y Nico fueron muchos años con sus comedias. Esta es la primera vez que vamos con un drama, así que también está el desafío de ver qué pasa con la gente en ese sentido”, aportó por su parte Andrés Gil.

Entrega total

Efectivamente, esta es la primera vez que Accardi, pareja de Vázquez hace dieciocho años, protagoniza una propuesta dramática en teatro. Con larga trayectoria en televisión, y en particular en el formato de tira diaria, la actriz recibió, junto con su partenaire, grandes elogios por parte de la crítica.

“Yo venía haciendo mucha comedia. Es muy fuerte la energía que se produce con el ida y vuelta de la risa, el chiste, el remate. Es un regalo enorme hacer reir. Pero no sabía qué me iba a pasar haciendo drama en vivo, qué iba a hacer con esa energía. Es tan fuerte lo que me pasa arriba del escenario y lo que le pasa a la gente abajo. Yo estoy desnuda, tengo el corazón en la mano y se los estoy dando. Con Andrés nos pasa que sentimos que entregamos todo, y la gente lo recibe de una forma que yo nunca imaginé”, compartió Gimena.





“Todas las noches le encontramos cositas, por más pequeñas que sean. Siempre es distinta, ya sea por una forma distinta de decir, una reacción distinta. Eso hace que esté vivo el vínculo. Ese es otro de los grandes desafíos después de haberla hecho un año y medio: no quedar en automático. Y por más que sepamos por lo que atraviesa el personaje, influye el estado de ánimo que tenemos ese día. A veces nos sale más dramática, a veces más alegre. Eso también es clave y lo incorporamos. Gime tiene algo muy lindo, que es que está muy presente en escena, muy receptiva. Eso hace que uno también crezca como actor, cuando tenés enfrente a alguien que está así en el momento ayuda muchísimo”, apuntó Andrés.

“La gente se siente muy identificada, no por la enfermedad porque el foco no está en el Alzheimer sino en los vínculos. En este caso, contamos la historia de una pareja, pero podría ser la de una madre, un hermano, un amigo, no importa. Eso de no soltarse la mano en las buenas ni en las malas. Sólo que acá tiene el condimento del olvido, y todo lo que pasa en una pareja cuando vas creciendo. Por eso te toca o te toca indefectiblemente, porque todos en algún momento cuidamos o fuimos cuidados”, compartió Accardi.

“En otras palabras” cuenta el desarrollo del vínculo desde el momento en que se conocen, y los personajes envejecen en escena. “Es muy loco porque la obra dura una hora y diez, y en ese tiempo los ves desde que somos jóvenes, pasionales, sexuales, fantásticos, hasta que vamos creciendo, y en la adultez descubrimos la enfermedad. Después nos ves hacerse abuelos y atravesar esa enfermedad juntos, ver qué pasa con el deterioro cognitivo, el amor, el olvido, la música. Es una experiencia actoral muy completa para nosotros porque nos permite explorar todos los matices. De hecho, en el principio arranca más en tono de comedia romántica y después te va llevando hasta que te llega un baldazo de agua fría”, agregó la actriz.

image - 2025-05-08T160239.185.jpg

Un drama luminoso

A pesar de abordar una problemática compleja, los protagonistas subrayaron de que se trata de una propuesta que conmueve a través de la afirmación de la vida. “Es muy loco cómo la gente nos agradece mucho. Porque más allá de lo duro que tiene la obra como tema, tiene un tinte de luz y esperanza. Te vas con ganas de vivir el momento, de valorar lo que uno tiene. Es un punto de partida también para charlar cosas que por ahí no se charlan. Para mí eso es lo más lindo. Ves la magia del teatro de reflejar la vida en una obra”, detalló Gil.

“Para mí no es un drama, porque la gente se va aferrada a la vida, valorando la salud, el aquí y ahora. El que viene en pareja, se va amando a su pareja a otro nivel (risas). Si bien es una obra fuerte, tiene un mensaje muy lindo sobre estar para el otro”, sumó Gimena.

La invitación es, en cualquier caso, a dejarse emocionar junto a otras personas. “Hay algo de lo colectivo del teatro, de que estemos todos en el mismo momento atravesando emociones similares, que es muy mágico y muy potente. Yo creo que es uno de los últimos bastiones que tiene la cultura y el arte para combatir este presente de tecnología y de individualismos. Al final del día, estas cosas son las que nos terminan salvando”, dijo Andrés.

image - 2025-05-08T160607.505.jpg

En el origen del proyecto está el director, Nicolás Vázquez, que se encargó de comprar los derechos de la obra y trabajar en una adaptación, aprobada por el autor, que diera cuenta de la idiosincrasia argentina y se volviera genuina para el público y los actores.

“Nico la transformó muchísimo desde la adaptación, desde la dirección, incluso desde las canciones que suenan. Fue un laburo muy puntilloso, muy sensible. Quizás la gente lo tiene más catalogado como comediante, pero tiene una sensibilidad enorme. Y es súper romántico, así que contar una historia de amor le queda como anillo al dedo. Viene a todas las funciones que puede, nos sigue corrigiendo cosas, sigue apretando las tuercas. Es muy importante que el director no te suelte la mano después de que estrenos, porque una va ganando vicios y es muy importante tener la mirada del director para recordarte que cada cosa que hacemos sobre el escenario tiene un motivo”, cerró Gimena.

“Nico estaba muy confiado en que la gente tenía que enamorarse de estos personajes. A mí me hizo mucho hincapié en que no me enferme antes de tiempo. Mientras más uno ama a Abel, mi personaje, más dura es la caída. Porque es un tipo muy conectado con la vida, con las emociones, con su pareja, y cuando ves cómo empieza a apagarse, te duele. Los primeros veinte minutos de la obra los inventó Nico. La obra británica arrancaba con ellos de viejos. Y toda la primera parte que le agregamos con ellos de jóvenes, hace que todo lo que viene después sea más fuerte”, concluyó Gil.