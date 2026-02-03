La China Suárez y su relación con Mauro Icardi: "Obvio que quiero volver a ser mamá"

Desde Turquía, la actriz se refirió a su presente sentimental y expresó su deseo de tener un hijo con su pareja

Son días movidos para la China Suárez . En medio del estreno de su serie “La hija del fuego: la venganza de la bastarda” en la pantalla de El Trece, la actriz fue entrevistada por distintos medios de espectáculos . Rápidamente, sus declaraciones sobre la posibilidad de volver a ser madre y su relación con Mauro Icardi se volvieron tema de conversación.

La actriz se encuentra instalada en Turquía, donde acompaña a su pareja pero se mantiene en contacto permanente con su país. En este sentido, volvió a hablar con la prensa. Luego de una serie de entrevistas a comienzos de año con figuras como Moria Casán, Mario Pergolini y "Puro Show" , Suárez retomó el diálogo con los medios y no esquivó ninguna de las preguntas.

La actriz confirmó que le gustaría volver a ser madre y habló abiertamente sobre su vínculo actual con Mauro Icardi.

¿Qué dijo la China Suárez sobre la posibilidad de ser madre?

La actriz habló con varios medios de espectáculos y los periodistas no dudaron en preguntarle acerca de su vínculo con el futbolista y sobre la posibilidad de volver a ser madre. Cabe recordar que la China Suárez ya es madre de tres hijos: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña.

En este sentido, en reiteradas ocasiones, desde que está en pareja con el futbolista, circularon rumores que indicaban un posible embarazo. Sin embargo, en todas las oportunidades Suárez negó esas versiones. En este contexto, los periodistas volvieron a consultarla sobre esa posibilidad.

En diálogo con Puro Show, la actriz se refirió a la posibilidad de tener hijos y fue clara: “En un futuro sí, está en nuestros planes, pero no es ahora. Es algo que hablamos quizás para más adelante. Por ahora estamos bien”.

Ante la misma pregunta, en conversación con Telenoche, volvió a confirmar su deseo y sumó que también piensa en dar un paso más en la relación: “Ahora sí, tengo ganas de casarme, pero no fue un sueño de toda la vida. Y sí, obvio que quiero volver a ser mamá”.

¿Qué dijo la China Suárez sobre su vínculo con Mauro Icardi?

Además de referirse a la posibilidad de volver a ser madre, la China Suárez habló sobre su relación actual con Mauro Icardi y su estadía en Turquía.

La actriz aseguró que atraviesa un gran momento personal y destacó la intensidad del vínculo que mantienen: “Estoy bien acá, estoy muy feliz, estoy todo el día con él”.

“Nos volvimos un bloque. Es muy fuerte, no sé cómo explicarlo. Nunca me pasó que me afectara tan poco el afuera. Tampoco me pasó que estuviera tan lejos, porque acá salgo y no me conocen, soy la novia de él”, sumó.

Además, habló sobre su vínculo, en medio del ruido y escándalos mediáticos: “Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo”.