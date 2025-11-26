La China Suárez habló de Wanda Nara: "Nunca fui su amiga"

En una entrevista desde Turquía, la actriz contó los planes a futuro que tiene con Icardi y respondió sobre la supuesta competencia con las hijas del deportista

La China Suárez dio una entrevista en vivo desde su casa en Estambul para el programa Puro Show y volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Mientras promocionaba su nueva serie de Disney+, La hija del fuego, decidió responder sobre el Wanda Gate, su relación con Mauro Icardi y las últimas polémicas que la involucraron. Fue tajante: nunca fue amiga de Wanda Nara y no tiene nada pendiente para decirle.

Suárez participó del programa que conducen Matías Vázquez y Pampito, donde habló de su vida en Turquía, del estreno de su serie y también de la exposición que volvió a rodearla en las últimas semanas . La pregunta que más tensión generó fue directa: si tenía algo que decirle hoy a Wanda Nara. “No”, respondió sin dudar.

Cuando insistieron sobre si ya no tenía palabras para la empresaria, profundizó: “No me van a sacar ningún título. No me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”.

En otro tramo del móvil, Suárez dejó en claro que con Nara nunca hubo amistad ni cercanía previa al escándalo de 2021. “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”, afirmó.

Explicó que durante la pandemia hacía transmisiones en redes donde podía sumarse cualquier figura conocida, pero que eso no implicaba un vínculo personal. “Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana Giménez. Pero la realidad es que nunca fui amiga”, remarcó.

El bolso Louis Vuitton que reavivó el conflicto

El último capítulo de la tensión se originó tras la aparición de un bolso Louis Vuitton edición limitada que Icardi le regaló a Suárez luego del cumpleaños de su hija mayor. El gesto coincidió con los mensajes de Wanda Nara, quien aseguró que el futbolista no había tenido ningún presente para la nena.

Consultada sobre su publicación, Suárez respondió con ironía: “Con respecto de la cartera, no pensé que un bolsito iba a ser tanto revuelo”.

Luego relató cómo se enteró del regalo: “Llegué a casa y estaba el bolso ahí en el sillón. Casi me muero. No estoy acostumbrada. Habíamos ido a la tienda y le dije que no me gustaba nada. Él insistió. Yo no soy de comprar por comprar. Siempre tuve mi plata desde muy chica, me costó mucho ganarla. Tengo todavía esa culpa”.

Team Wanda, team China y las teorías de competencia

Vázquez y Pampito le plantearon otra pregunta frecuente: la supuesta competencia con las hijas de Wanda. Suárez consideró exageradas las teorías que circularon.

“Hay muchas cosas que me sorprenden. Entiendo que haya dos o tres que quieran instalar algunas cosas, pero que todos se suban a ese barco es mucho. Entiendo que vendan, entiendo que todo”, expresó.

Su presente con Icardi y la idea de agrandar la familia

Sobre la posibilidad de tener un hijo con el futbolista, fue clara: “Ya somos papás. No es un proyecto cercano. Estamos acomodándonos a esta vida. Yo voy y vengo con mis hijos. Ya tengo tres hijos también”.

Aseguró que hoy prioriza la estabilidad familiar, la crianza y la posibilidad de retomar su carrera audiovisual después de años dedicados a la maternidad.

La actriz cerró la entrevista con una postura definida: entiende el juego mediático, pero intenta situarse por fuera de él. “Estoy muy feliz con mis tres hijos y muy feliz con mi relación. Puedo trabajar, viajar, hacer series”, sostuvo.