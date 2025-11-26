La Capital | Zoom | china suárez

La China Suárez habló de Wanda Nara: "Nunca fui su amiga"

En una entrevista desde Turquía, la actriz contó los planes a futuro que tiene con Icardi y respondió sobre la supuesta competencia con las hijas del deportista

26 de noviembre 2025 · 14:27hs
La China Suárez habló desde un móvil en Turquía 

La China Suárez habló desde un móvil en Turquía 

La China Suárez dio una entrevista en vivo desde su casa en Estambul para el programa Puro Show y volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Mientras promocionaba su nueva serie de Disney+, La hija del fuego, decidió responder sobre el Wanda Gate, su relación con Mauro Icardi y las últimas polémicas que la involucraron. Fue tajante: nunca fue amiga de Wanda Nara y no tiene nada pendiente para decirle.

Suárez participó del programa que conducen Matías Vázquez y Pampito, donde habló de su vida en Turquía, del estreno de su serie y también de la exposición que volvió a rodearla en las últimas semanas. La pregunta que más tensión generó fue directa: si tenía algo que decirle hoy a Wanda Nara. “No”, respondió sin dudar.

Cuando insistieron sobre si ya no tenía palabras para la empresaria, profundizó: “No me van a sacar ningún título. No me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”.

“Nunca fui amiga de Wanda Nara”

En otro tramo del móvil, Suárez dejó en claro que con Nara nunca hubo amistad ni cercanía previa al escándalo de 2021. “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”, afirmó.

Explicó que durante la pandemia hacía transmisiones en redes donde podía sumarse cualquier figura conocida, pero que eso no implicaba un vínculo personal. “Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana Giménez. Pero la realidad es que nunca fui amiga”, remarcó.

>> Leer más: Maxi López apuró a Wanda Nara con un supuesto romance: "¿No hubo un marroquí?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/plchismes/status/1993714897037758921&partner=&hide_thread=false

El bolso Louis Vuitton que reavivó el conflicto

El último capítulo de la tensión se originó tras la aparición de un bolso Louis Vuitton edición limitada que Icardi le regaló a Suárez luego del cumpleaños de su hija mayor. El gesto coincidió con los mensajes de Wanda Nara, quien aseguró que el futbolista no había tenido ningún presente para la nena.

Consultada sobre su publicación, Suárez respondió con ironía: “Con respecto de la cartera, no pensé que un bolsito iba a ser tanto revuelo”.

Luego relató cómo se enteró del regalo: “Llegué a casa y estaba el bolso ahí en el sillón. Casi me muero. No estoy acostumbrada. Habíamos ido a la tienda y le dije que no me gustaba nada. Él insistió. Yo no soy de comprar por comprar. Siempre tuve mi plata desde muy chica, me costó mucho ganarla. Tengo todavía esa culpa”.

Team Wanda, team China y las teorías de competencia

Vázquez y Pampito le plantearon otra pregunta frecuente: la supuesta competencia con las hijas de Wanda. Suárez consideró exageradas las teorías que circularon.

“Hay muchas cosas que me sorprenden. Entiendo que haya dos o tres que quieran instalar algunas cosas, pero que todos se suban a ese barco es mucho. Entiendo que vendan, entiendo que todo”, expresó.

Su presente con Icardi y la idea de agrandar la familia

Sobre la posibilidad de tener un hijo con el futbolista, fue clara: “Ya somos papás. No es un proyecto cercano. Estamos acomodándonos a esta vida. Yo voy y vengo con mis hijos. Ya tengo tres hijos también”.

>> Leer más: La China Suárez sin filtro: venganza, confesiones y la verdad de su relación con Mauro Icardi

Aseguró que hoy prioriza la estabilidad familiar, la crianza y la posibilidad de retomar su carrera audiovisual después de años dedicados a la maternidad.

La actriz cerró la entrevista con una postura definida: entiende el juego mediático, pero intenta situarse por fuera de él. “Estoy muy feliz con mis tres hijos y muy feliz con mi relación. Puedo trabajar, viajar, hacer series”, sostuvo.

Noticias relacionadas
En sus redes sociales, las teloneras de Shakira expresaron su emoción y palabras de  agradeicmiento 

Shakira ya tiene teloneras: una semifinalista de "La Voz Argentina", Meri Deal y Ángela Torres

Además de Sydney Sweeney, la serie contará con la actuación de Rosalía y Sharon Stone

Sydney Sweeney, en una faceta diferente: ¿empezará a vender contenido en OnlyFans?

En las últimas hroas, se conoció el nombre del neuvo novio de Gianinna Maradona

Gianinna Maradona volvió a encontrar el amor: quién es su nuevo novio

La Renga cierra el año en Rosario: se presenta el próximo 13 de diciembre en el Autódromo Municipal 

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lo último

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

La China Suárez habló de Wanda Nara: Nunca fui su amiga

La China Suárez habló de Wanda Nara: "Nunca fui su amiga"

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

El ministro de Educación, José Goitiy, anticipó la fecha que baraja el gobierno provincial para el inicio de clases. El anuncio oficial llegará en breve
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Ovación
Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado
OVACIÓN

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Policiales
Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La Ciudad
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos