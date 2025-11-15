La China Suárez sin filtro: venganza, confesiones y la verdad de su relación con Mauro Icardi

La actriz visitó el programa "Otro día perdido", de Mario Pergolini y habló de sus peleas por las redes. A mitad de la nota se sumó su pareja Mauro Icardi

Desde el primer minuto, la visita de La China Suárez al programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini se convirtió en un espacio sin filtros. Habló de sus peleas, de su vínculo con las redes sociales y del detrás de escena de su mediática relación con el futbolista Mauro Icardi .

La actriz ironizó de entrada con sus supuestos pedidos excéntricos (confites rojos y que no la miren a los ojos), para luego relajarse y sumergirse en una conversación sobre su carrera y vida privada. En este sentido, La China habló de su más reciente proyecto, la serie de Disney Plus "La hija del fuego, la venganza de la bastarda" , y confesó tener ciertas similitudes con la sed de venganza de su personaje.

La China admitió ser "bastante vengativa" en la vida real, aunque no de romper cosas, sino de ser "muy hiriente" con las palabras. " No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento ", explicó, asumiendo el rol de "la mala con arrepentida".

Además, atribuyó su impulsividad en las redes a sus ciclos hormonales, bromeando que cada 28 días sus publicaciones se vuelven más "picantes".

Pese a sus relaciones de pareja, la actriz aclaró que nunca se casó y confesó que siempre tuvo la fantasía de ser mamá, pero no de casarse, ya que siempre pensó que sus relaciones no durarían toda la vida.

La China Suárez y Mauro Icardi

La entrevista tomó un giro personal con el ingreso de su pareja, el futbolista Mauro Icardi. La China confesó amar su vida en Turquía, ya que allí pasa inadvertida, siendo simplemente "la novia de Icardi".

La pareja reveló ser un ejemplo de complementación por contraste: él obsesivamente ordenado y metódico; ella es desordenada y al punto que puede iniciar una pelea por aburrimiento.

La China Suárez admitió que mudarse a Turquía fue un gran compromiso, un cambio radical para su naturaleza "muy independiente", que implicó "resignar un poco la vida" para formar un equipo. Destacó la atención y el romanticismo de Icardi como algo que "soñó toda mi vida".

La conversación escaló cuando Mario Pergolini preguntó sobre las escenas de alto contenido sexual de su nueva serie. Mauro Icardi reconoció abiertamente ser "celoso" y le dejó en claro a La China que ese tipo de escenas no le gustan.

Al ser consultado sobre una posible boda, Icardi sorprendió al revelar la fecha de su divorcio: "En marzo de 2026, justo para mi cumple", y añadió que después de eso "vamos a empezar a planear" la boda con La China.