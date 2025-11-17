Maxi López apuró a Wanda Nara con un supuesto romance: "¿No hubo un marroquí?"

Con una incómoda pregunta en "MasterChef Celebrity", el exfutbolista hizo alusión a Achraf Hakimi, el jugador del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi

El reality show " MasterChef Celebrity" continúa siendo uno de los programas más vistos por los argentinos. Bajo la conducción de Wanda Nara , con un jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y numerosas celebridades frente a las hiornallas, la audiencia crece en la pantalla de Telefé a la vez que se llenan de comentarios las redes sociales.

Ahora bien, más allá de la competencia culinaria, lo que más atrae a los espectadores son los momentos de complicidad que se generan entre los participantes, los jurados y la conductora . Particularmente, la relación entre Wanda Nara y Maxi López. La dupla -alguna vez pareja y con varios hijos en común- se muestra reconciliada y en un muy buen momento, lo que suele dar lugar a situaciones divertidas que rápidamente se viralizan.

Así ocurrió en la última emisión del programa, cuando Wanda y Maxi protagonizaron un divertido y a la vez incómodo momento . En tono de broma, el exfutbolista hizo una referencia que fue interpretada por algunos como una aindirecta sobre los rumores del pasado vinculados a la conductora. Maxi hizo alusión a l futbolista Achraf Hakimi, el jugador del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi, con quien se la relacionó sentimentalmente en junio de este año.

La indirecta de Maxi López a Wanda Nara

Este domingo, en "MasterChef Celebrity" el desafío incluía la aprticipacion de Damian Betular y Ariel Rodriguez Palacio. Fue así como Maxi Lopez asesorado por el jurado del reality realizó una preparación especial: “Cous Cous Marroqui”.

“Escuchá: cous cous marroquí”, le dijo Maxi Lopez a su ex pareja cuando pasó por su cocina. Ante la cara de desconcierto de la condcutora, el exfurtbiolista agregó :“No, no, pará, pará… ¿No hubo un marroquí por ahí?”, haciendo referencia al supuesto romance de la mediática con el futbolsuita maroqui Achraf Hakimi.

En ese instante Wanda respondió: “¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo después de vos”. Luego, agregó: “Vos no tenés nada que ver, dejá de preguntar y de averiguar sobre mi vida privada.

"Se hace la tonta. Wanda jaque mate", dijo Maxi en el detrás de cámaras.

wanda y maxi lopez

