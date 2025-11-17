Maxi López apuró a Wanda Nara con un supuesto romance: "¿No hubo un marroquí?"

El reality show "MasterChef Celebrity" continúa siendo uno de los programas más vistos por los argentinos. Bajo la conducción de Wanda Nara, con un jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y numerosas celebridades frente a las hiornallas, la audiencia crece en la pantalla de Telefé a la vez que se llenan de comentarios las redes sociales.
Ahora bien, más allá de la competencia culinaria, lo que más atrae a los espectadores son los momentos de complicidad que se generan entre los participantes, los jurados y la conductora. Particularmente, la relación entre Wanda Nara y Maxi López. La dupla -alguna vez pareja y con varios hijos en común- se muestra reconciliada y en un muy buen momento, lo que suele dar lugar a situaciones divertidas que rápidamente se viralizan.
Así ocurrió en la última emisión del programa, cuando Wanda y Maxi protagonizaron un divertido y a la vez incómodo momento. En tono de broma, el exfutbolista hizo una referencia que fue interpretada por algunos como una aindirecta sobre los rumores del pasado vinculados a la conductora. Maxi hizo alusión al futbolista Achraf Hakimi, el jugador del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi, con quien se la relacionó sentimentalmente en junio de este año.
La indirecta de Maxi López a Wanda Nara
Este domingo, en "MasterChef Celebrity" el desafío incluía la aprticipacion de Damian Betular y Ariel Rodriguez Palacio. Fue así como Maxi Lopez asesorado por el jurado del reality realizó una preparación especial: “Cous Cous Marroqui”.
“Escuchá: cous cous marroquí”, le dijo Maxi Lopez a su ex pareja cuando pasó por su cocina. Ante la cara de desconcierto de la condcutora, el exfurtbiolista agregó :“No, no, pará, pará… ¿No hubo un marroquí por ahí?”, haciendo referencia al supuesto romance de la mediática con el futbolsuita maroqui Achraf Hakimi.
En ese instante Wanda respondió: “¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo después de vos”. Luego, agregó: “Vos no tenés nada que ver, dejá de preguntar y de averiguar sobre mi vida privada.
"Se hace la tonta. Wanda jaque mate", dijo Maxi en el detrás de cámaras.
