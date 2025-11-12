Johnny Depp en Argentina: aseguró que el amor de la gente lo "mantuvo vivo"

La estrella de Hollywood llegó al país para presentar su segunda película como director, que se estrena el jueves.

Johnny Depp pasó por el programa de Vero Lozano durante su visita a la Argentina y habló del amor del público local

Johnny Depp está en Argentina. El popular actor de Hollywood vino al país para presentar su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”. Como anticipo, fue entrevistado por Verónica Lozano, y habló del cariño con el que fue recibido por el público local.

“Es realmente impresionante, no sé si alguien se puede acostumbrar a una bienvenida como esta. Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo”, aseguró Depp en su diálogo con la conductora argentina.

Este miércoles, dará una masterclass en La Plata junto al actor italiano Ricardo Scamarcio, protagonista de la película. Además, será distinguido como “Visitante Ilustre” por el municipio platense. “La espero con felicidad, entusiasmado de volver a Buenos Aires para experimentar este lugar y poder ver la película aquí. Es una comunidad donde hay cultura, hay arte, hay arquitectura” , afirmó.

A lo largo de la charla, Depp se mostró afable y se presentó a sí mismo como buen director, buen compañero, buen padre y solidario.

“Nada de mi trabajo es para competir. No quiero saber lo que hacen otras personas, quiero saber lo que yo tengo que hacer. La idea de competencia es ridícula. El cine es un trabajo en equipo, es un todo, una película es algo colaborativo”, afirmó por ejemplo cuando le preguntaron por el valor que le daba a los premios.

También contó ser “muy relajado” como director y respetuoso de la tarea de los intérpretes. “Creo que lo mejor que hay que hacer, si uno tiene la oportunidad de capturar algo y crear algo, es permitir a los actores que hagan lo que saben hacer, que nos den lo que nos pueden dar, ver cómo eso encaja dentro de la historia”, compartió.

Lozano le consultó por sus visitas a hospitales pediátricos, a los que asiste caracterizado como Jack Sparrow (su emblemático personaje de “Piratas del Caribe”) para animar a los niños internados.

“Es un regalo para mí. Yo quiero ver a los niños y entenderlos. Yo experimenté cosas con mis hijos, sé lo que se siente. Si está la posibilidad de que puedo ir y vestirme de Jack para ir al hospital de niños, tratar de distraerlos, sacarlos de donde están, de hacer cosas tontas, eso ayuda mucho. A mí me encanta ver a esos niños, el regalo es poder hacerlo”, aseguró sobre esta tarea.

De esta manera, Depp se muestra en un momento de redención pública después de varios años de perfil bajo y tensión debido a las acusaciones que había hecho su ex pareja contra él.

Las acusaciones de Amber Heard contra Johnny Depp

Vale recordar que Amber Heard, ex pareja del actor, lo acusó, durante el juicio de divorcio, de haber sido "verbal y físicamente abusivo" durante la relación. Incluso consiguió que pusieran una orden de alejamiento contra Depp. En la resolución del litigio, ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad que les impedía hablar en público de su relación.

Sin embargo, en 2018, Heard publicó un artículo de opinión en el que hablaba de su experiencia como víctima de violencia de género (sin nombrar a Depp) y de cómo las instituciones protegen a los hombres poderosos. Aseguró que por haber denunciado a su ex, había perdido dos trabajos importantes (en la franquicia “Acquaman” y como imagen de una reconocida marca de cosmética).

Como resultado, el actor inició demandas por difamación contra su ex y contra un diario británico. En el medio de estos cruces legales, fue desvinculado de la saga de “Piratas del Caribe” y más adelante de la de “Fantastic Beasts” (del universo “Harry Potter”)

En 2022, Depp y Heard fueron a juicio con acusaciones mutuas de difamación y daños y perjuicios. El jurado falló a favor de Depp en los tres cargos y le otorgó $10 millones en daños. El jurado también falló a favor de Heard en uno de sus tres cargos y le otorgó $2 millones. A partir de esto, se instaló la narrativa de que el actor "ganó un juicio millonario" por difamación ante "falsas acusaciones" de violencia de género, posicionándolo como víctima.