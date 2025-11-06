Johnny Depp vuelve a Argentina y dará una entrevista exclusiva: a qué periodista eligió

El actor llega al país para presentar su nueva película y concederá un mano a mano que se transmitirá este jueves por el aire de Telefe.

Johnny Depp vuelve a la Argentina para presentar su nueva película y le dará una entrevista exclusiva a una periodista local. Para un mano a mano único, e l actor estadounidense eligió sentarse en el diván de “Cortá por Lozano” , programa de la señal Telefe y cuya conducción está a cargo de Verónica Lozano, quien es amiga Depp.

De hecho, en febrero el protagonista de “Piratas del Caribe” estuvo de visita por el país y se hospedó nada más y nada menos que en la casa de Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez, su esposo.

Ahora, el actor estadounidense vuelve a aterrizar en la Argentina. Pero esta vez será para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse” , un filme que narra la vida y los días turbulentos del artista italiano Amedeo Modigliani entre las calles, galerías y bares de París en 1916, atravesado por el conflicto con un famoso coleccionista.

Este martes 11 de noviembre, Johny Depp saldrá por la pantalla de Telefe, entrevistado por su amiga Verónica Lozano. Ese mismo día se realizará la avant-premiere del film. Del evento, además de Depp participará parte del elenco internacional.

La entrevista de Verónica Lozano a Johnny Depp

Hace algunos días, Verónica Lozano realizó un enigmático en su programa, donde reveló que un invitado muy importante se sentaría en el diván de "Cortá por Lozano".

"La semana que viene va a ser una semana importante para este programa. Por el diván de estos 9 años han pasado infinidad de figuras, nos hemos emocionado, reído, sacado títulos, bailamos, actuamos, de todo", dijo la conductora.

¡Una entrevista EXCLUSIVA! Johnny Depp en #CortaPorLozano el próximo martes a las 14.30hs por Telefe

"Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, vine aquí a presentar su segunda película como director", reveló Verónica Lozano.

De esta manera, el reconocido actor llegará a los estudios de Telefe el próximo martes 11 de noviembre. La entrevista se transmitirá ese día a las 14.30.