Joaquín Furriel empezó un romance con una ex pareja de Tinelli

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés empezaron una relación sentimental en los últimos días e incluso no tienen inconvenientes en mostrarse juntos en público, contó Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV) . "Me avisaron como seis vecinos de él sobre el nuevo romance", aseguró la integrante del programa que conduce Ángel de Brito.

"Guillermina Valdés, 46 años, hijos, separada, con dos ex maridos grosos como Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, modelo, actriz, empresaria, es bellísima, es rubia natural, es bomba, está separadísima de Marcelo" , describió Yanina Latorre a una de las protagonistas de esta historia.

Sobre la falta de pruebas de esta incipiente relación, la panelista del ciclo de América explicó: "Yo hoy mandé a hacer guardia a ver si podía tener una imagen, no conseguí, se ve que hoy no se vieron, lo que no linkeo es dónde se conocieron".