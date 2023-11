Jimena Barón sorprendió a una fanática con entradas para Taylor Swift

Todo comenzó con un tuit, en el que Barón hizo referencia a lo "injusto" de acceder a este tipo de oportunidades por ser conocida, cuando había miles de fanáticas que no habían podido acceder a los codiciados conciertos. Vale recordar que los tickets para las tres presentaciones de Swift se agotaron en tiempo récord, en el mismo día que se pusieron a la venta.





Por eso, Jimena quiso dar con una swiftie "desamparada" que pudiera aprovechar realmente esa invitación. Fue entonces que Agus, una usuaria en Twitter, le habló de Mía, una chica cordobesa que estaba vendiendo las famosas pulseritas de la amistad en el Planetario de CABA, con el objetivo de juntar dinero para comprar una entrada en reventa. A pesar de sostener el esfuerzo durante todo el fin de semana, no había conseguido su objetivo.

El desenlace es feliz: Mía llorando al ingresar a River, haciendo pogo con otras swifities, y las dos cantando juntas algún clásico de Taylor.



"Me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas. Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono. La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias Mia y gracias a todas las Swifties por tanto cariño y pulseritas, fue una noche realmente mágica", afirmó Barón en Instagram, en la publicación que hizo especialmente para narrar esta experiencia.



Por su parte, Mía se expresó en Twitter, tras la viralización de la historia: "Realmente fue la mejor noche de mi vida, gracias a Jimena Barón que fue un amor, me soportó hablando de Taylor todo el camino, por tenerme en cuenta y cumplirme un sueño", dijo, a la vez que agradeció los cientos de mensajes de apoyo que estaba recibiendo.