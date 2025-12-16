Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: "En privado me pidió disculpas. Se las acepté"

Tras la difusión de violentos chats, ambos protagonistas fueron abrodados por móviles de televisión y dieron su versión de los hechos

Este fin de semana, un gran escándalo se desató entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato , luego de que la influencer difundiera capturas de conversaciones privadas, cargadas de insultos y descalificaciones. Ahora, ambos protagonistas fueron abordados por móviles de televisión y hablaron sobre los polémicos mensajes.

La polémica se desató tras la circulación en redes sociales de una historia publicada por la cuenta @lomaspopucom, donde se mostraba a Pettinato en el Konex junto a una joven, con versiones que hablaban de besos y un posible nuevo romance. Aunque la información no fue confirmada, funcionó como disparador para que Gonet decidiera exponer chats que, según explicó, había recibido tiempo atrás.

En las capturas difundidas se observa un intercambio de tono agresivo, con reproches cruzados, acusaciones personales y expresiones violentas. Gonet ya había contado semanas atrás que había bloqueado a Pettinato de todas las plataformas y que no mantenía contacto con él, pero decidió hacer públicos esos mensajes luego de la aparición de la foto.

En las últimas horas y tras la celebración de los Martín Fierro de Streaming, en la que ambos formaron parte, Gonet y Pettinatto hablaron sobre el escándalo. Ambos confirmaron que mantuvieron una conversación en la que se pidieron disculpas.

>> Leer más: Escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: chats violentos y acusaciones cruzadas

Qué dijo Sofia Gonet sobre el escándalo

En diálogo con el programa “A la tarde”, La reini habló sobre los chats con Homero Pettinato.

“Estoy bien, bárbara, por haberme sacado un recontra peso de encima que me arruinó todo el año”, comenzó diciendo la influencer.

Luego, detalló: “Hablamos por teléfono y nos bloqueamos”. Y aclaró que la relación está terminada: “Ya está. Para mí también es una relación terminada, gracias a Dios. Estoy muy contenta, de verdad, de habérmelo sacado de encima”.

Embed

Qué dijo Homero Pettinato sobre el escándalo

En diálogo con un movil de Intrusos, Homero Pettinato dio su versión de los hechos.

“Es un punto final. Tiene que serlo. Nunca en mi vida tuve un vínculo así. Nunca había llegado ni siquiera a propinar un empujón a una persona. Fue un vínculo totalmente tóxico”, coemnzó diciendo. Luego, hizo referencia a sus violentos dichos en los chats: “Yo me arrepiento muchísimo de todo lo que dije. Fue la única vez que lo hice”

En ese momento, el humorista reveló que mantuvo una conversacion en privado con Gonet y que aceptó sus disculpas.“Sí, claro. Se las acepté. En privado me pidió disculpas”, dijo Pettinato.

Embed

Qué publicó Sofía "La Reini" Gonet

“Sos un mentiroso total y ya te saque la ficha. Son las 4 de la tarde”, es el primer mensaje de ella que se puede leer en los chats publciados por la ifnleuncer y la respuesta fue dura: “Te la pasas laburando de mierd… que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”, respondió Homero.

Sofía, lejos de elegir un tono conciliador, fue por más: “Te despertás todos los días a las 4, de la tarde, porque te la pegas, sos un desastre total”. El hijo de Pettinato siguió en la misma línea: “Nunca saliste de vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie... te crees que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué pel te comiste idio…?“.

>> Leer más: Homero Pettinato defendió a su hermana: "Linchen al malo"

Los chats no terminaron allí. “Vos haces eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot… y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, fue la seguidilla de mensajes que envió la participante de MasterCChef Celebrity (Telefe). “Por lo menos no chupo pi... en el four season por un pasaje en primera”, fue la dura acusación que hizo el conductor de Olga. Ella aseguró que eso no era verdad y que era algo que sus amigas le habían dicho por envidiosas, sin embargo, Pettinato redobló la apuesta con dureza: “Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Sin bajar nunca el tono, ella respondió: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando eramos novios, hasta los hoteles que íbamos”. Gonet siguió: “Me mentiste todo este tiempo y yo rechazando gente por vos, ridícula”. Sin ningún intento de ser conciliador, los insultos fueron escalando y lo último que envió el comediante fue una serie de palabras duras: “Pero anda, anda tranquila. Gato cascoteado. Ojo que no se te caiga un pómulo mientras cog.. Mie... Mersa. Mala persona. Eso sos: mala persona”.

Para cerrar el ida y vuelta, la Reini se quedó con la última palabra: “Mala persona vos, enfermo, me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desapareces todo el tiempo y mentís sin parar”.

Qué respondió Homero Pettinato

La exposición generó un fuerte impacto en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios y las tomas de posición. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la crudeza de los mensajes y por la decisión de ventilar el conflicto de manera abierta, mientras otros señalaron la necesidad de no banalizar situaciones de violencia verbal en vínculos de pareja.

>> Leer más: Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

Horas más tarde, Homero Pettinato respondió desde sus propias redes sociales. Negó haber estado a los besos con otra mujer y aseguró que se trataba de una amiga a la que no veía desde hacía meses. En ese contexto, sostuvo que los mensajes que trascendieron fueron enviados en medio de una discusión intensa y afirmó que pidió disculpas por lo dicho. Además, denunció haber atravesado situaciones de manipulación, control y amenazas durante la relación, y expresó su preocupación por el impacto que la exposición pública pueda tener en su trabajo y su carrera.

Más allá de su tristeza y enojo, el influencer confesó el amor que sigue sintiendo por Gonet: “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son, que no son verdades”.

En ese marco, al sentirse expuesto por su exnovia, Homero recordó las actitudes tóxicas de la joven y contó el temor que siente por las repercusiones: “Hoy me veo ante otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella. Las peores cosas que alguien te puede hacer, me las hizo. Desde fingir que está cog...con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción, entonces no estaba con el celular encima”.

>> Leer más: El vínculo especial entre Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío

“Estoy frente a otro escracho público que me va a perjudicar mucho”, manifestó el conductor, al tiempo que reconoció que aún siente afecto por su expareja y que había intentado sostener el vínculo pese a las advertencias de su entorno.