La Capital | La Ciudad | festival

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

El evento, organizado por proteccionistas y el Colegio de Arquitectura, será el miércoles, a la tarde, en avenida Belgrano al 600

15 de diciembre 2025 · 06:35hs
La nueva ordenanza declara a los árboles como patrimonio natural y cultural de Rosario.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La nueva ordenanza declara a los árboles como patrimonio natural y cultural de Rosario.

La ONG Protegiendo Nuestros Arboles y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario organizaron un festival para celebrar la ordenanza que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural de la ciudad. La La nueva norma reemplaza a la ordenanza de arbolado, sancionada en marzo de 1991.

Será un espacio de encuentro y de sensibilización sobre los beneficios del verde urbano y la necesidad de brindarle una protección adecuado, sobre todo en un contexto actual de incremento de temperaturas producido por el cambio climático. La cita es el miércoles próximo, a las 18.30, en avenida Belgrano al 600, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

Según explican los organizadores, la nueva normativa es el resultado de dos años de trabajo colectivo, debate y construcción de consensos, y contó con el acompañamiento de más de 20 organizaciones ambientales, colegios profesionales y una amplia participación ciudadana.

La ordenanza refuerza la protección del arbolado, promueve su cuidado responsable y sienta las bases para incrementar la cantidad de árboles en la ciudad, en un contexto de crisis climática y necesidad de ciudades más saludables.

El festejo será un encuentro abierto, comunitario y festivo, organizado por Protegiendo Nuestros Árboles Rosario y el Colegio de Arquitectos de Rosario, junto a organizaciones, colegios profesionales y personas que impulsaron este proceso participativo.

>>Leer más: El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Patrimonio natural y cultural

La ordenanza que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural de la ciudad se sancionó hace dos semanas, en la última sesión ordinaria del año del Concejo Municipal.

La nueva ordenanza tiene como objetivo "proteger, conservar, manejar y promover al arbolado urbano y periurbano de la ciudad de Rosario, incrementando su número y calidad con puntual reconocimiento del rol protagónico que el mismo tiene para garantizar el derecho a un ambiente sano", tal como lo expresa en su artículo primero.

La ordenanza destaca las múltiples funciones que cumple el verde urbano. Por ejemplo, embellecer el paisaje, reducir la contaminación ambiental, regular la temperatura mediante el aprovisionamiento de sombra y la mitigación del efecto de la isla de calor urbano; retener la humedad, proteger el suelo y promover la biodiversidad; mejorar la salud física y mental de los habitantes; capturar y fijar dióxido de carbono, prevenir los torrentes pluviales y promover la filtración de agua.

La norma obliga a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público a elaborar el plan de gestión integral del arbolado público y una planificación anual (con metas de arborización, conservación, mantenimiento, extracciones, sensibilización y capacitación) que se remitirá al Concejo. Además, deberá realizar un censo cada diez años, con el registro con la cantidad georreferenciada de ejemplares existentes e información sobre las especies, dimensiones y edad aproximada, estado general y presencia de problemas fitosanitarios.

>>Leer más: En el primer semestre del año ya se plantaron más de 5 mil árboles en toda la ciudad

Y promueve la plantación de especies nativas en espacios públicos de la ciudad, incorporándolas de manera progresiva hasta alcanzar en cinco años que la mitad de las especies utilizadas para la forestación de espacios públicos sean especies nativas.

También establece que las tareas de poda sobre el arbolado urbano deberán realizarse basadas en la planificación y en función a la estricta necesidad de intervención, teniendo en cuenta la especie, la época del año, el porcentaje de área foliar a remover y el diámetro de las ramas. Esta tarea no podrá realizarse en las fases críticas de movilización de reservas, como brotación, floración y caída de hojas.

Asimismo, prohíbe a particulares o empresas efectuar cortes, despuntes, poda aérea o radicular, extracciones o talas de ejemplares del arbolado público sin expresa autorización del municipio. También el rellenado, revestimiento u hormigonado de los canteros o cazuelas y arrojar residuos o elementos extraños (detergentes, grasas, ácidos, álcalis, entre otros) y efectuar apilamientos de materiales de cualquier naturaleza en el área que ocupan las raíces, ya sea en carácter transitorio o permanente.

La extracción de árboles sólo podrá realizarse con autorización municipal si el ejemplar resulta irrecuperable, su estado de decrepitud o de conformación resulta peligrosa, causen daños o importen riesgo a terceros, pertenezcan a especies no aptas o inapropiadas por características o envergadura, impidan u obstaculicen el trazado y la realización de obras públicas o la prestación de servicios públicos o ameriten alguna consideración especial.

Además establece la capacitación obligatoria del personal municipal en el cuidado del arbolado y la participación de la comunidad en la planificación del verde urbano y crea un fondo municipal de arbolado para financiar las tareas relacionadas con su protección.

Noticias relacionadas
El aeropuerto de Rosario celebró su aniversario de cara a la inauguración del 29 de diciembre. 

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El servicio de recolección de residuos no funcionará este lunes por el Día del Camionero y la Camionera.

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Choque en Francia y Zeballos. El Citröen colisionó con una ambulancia. Fue este lunes temprano

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

El fin de semana largo más elegido por el turismo fue el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural.

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Lo último

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte

Una mujer también sufrió lesiones como consecuencia del ataque de delincuentes en moto cerca del barrio La Esperanza

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte
Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
LA CIUDAD

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Ovación
Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero
Ovación

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Participación histórica en las elecciones de Newells: votaron más de 11 mil personas

Participación histórica en las elecciones de Newell's: votaron más de 11 mil personas

Policiales
Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

La Ciudad
Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía
El Mundo

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio
La Ciudad

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio