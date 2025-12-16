Detuvieron a un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores El ataque sucedió en julio de este año en inmediaciones de Clavel y Malvón, en la zona sur de Rosario. PDI ubicó al sospechoso en J. de Casal al 4000. 16 de diciembre 2025 · 07:50hs

Foto: PDI El sospechoso de tentativa de homicidio quedó a disposición de la fiscal Marisol Fabbro

Un hombre de 30 años fue detenido en las últimas horas acusado por un hecho de tentativa de homicidio ocurrido el 22 de julio de 2025 en barrio Las Flores y en el que resultó víctima David Núñez. El lugar donde sucedió el ataque fue en inmediaciones de Clavel y Malvón, en la zona sur de Rosario.

El arresto del sospechoso se dio tras una serie de allanamientos realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones y ordenados por la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

Fuentes oficiales indicaron que en el marco de la causa, en las últimas horas se realizaron dos allanamientos en domicilios ubicados en Malvón al 2000 y en Flor de Nácar al 6900, ambos en la ciudad de Rosario, los cuales arrojaron resultado negativo. Luego, a partir de tareas de campo desarrolladas en la zona, los investigadores obtuvieron información que indicaba que el presunto responsable podría encontrarse en un pasillo interno ubicado en calle J. de Casal al 4000.

Detenido homicidio de Núñez Alrededor de las 11:15 de ayer, personal de PDI se constituyó en el lugar y procedió a la aprehensión de un masculino que coincidía con las características del requerido. El mismo fue identificado como F. R. P. de 30 años, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente dispuesto por la fiscal interviniente.

>> Leer más: El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante La fiscal Marisol Fabbro ordenó que se efectivice la detención, se realicen los trámites de rigor y que el imputado sea trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones, ubicada en calle Lamadrid al 500.