Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

Los estudiantes recibirán sus certificados este martes, en el cierre de un año en el que la UNR formó a 3.500 personas en oficios y capacitaciones laborales

Este martes, a las 19.30, la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario hará entrega de 2.000 certificaciones a quienes cursaron durante este año. Durante este año se pusieron en marcha más de 30 cursos, en diversas áreas de interés.

El objetivo de la iniciativa brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas área s, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

Además, la universidad desarrolló propuestas de formación en oficios junto a la Subsecretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario, en cuyo marco se entregaron recientemente certificados a más de 1.500 personas que completaron sus trayectos. En total, la UNR formó a 3.500 personas en distintos oficios y capacitaciones a lo largo del año.

"Queremos que la Escuela sea una puerta de acceso a la universidad, un puente con el mundo del trabajo", señaló el rector Franco Bartolacci y agregó: “La UNR está llegando a todos lados con sus puertas más abiertas que nunca. La universidad es mucho más que formación de profesionales y la UNR mucho más que una universidad”.

Además, explicó que los cursos contemplan áreas de saberes propios de la universidad, “priorizando aquello que requiera el sistema productivo y empresarial local y regional, e intenta recuperar oficios que se están perdiendo sino los transmitimos a nuevas generaciones”.

La Escuela de Oficios de la UNR

Los cursos se dictan en distintos espacios de la UNR, así como en instituciones ubicadas en diferentes espacios de la ciudad y la región facilitando el acceso a la Universidad de las personas que viven más alejadas de los centros universitarios. Los mismos fueron realizados en conjunto por distintas unidades académicas de la UNR y organizaciones sociales y productivas de la ciudad.

El rector subrayó que la Universidad tiene un potencial muy grande y que era necesario correrse de la zona de confort con un doble objetivo: hacer que puedan llegar cada día quienes todavía hoy no llegan a la Universidad y hacer presente a la UNR ahí dónde aún no lo está. “Hay que asimilar que hoy hay otras formas de transitar y habitar la universidad pública, las cuales no necesariamente se vinculan a las formas que tradicionalmente conocíamos”.

A través de la Escuela de Oficios, la UNR se sigue constituyendo en un espacio de formación permanente que busca dar cuenta de la demanda laboral y a la construcción de conocimientos de manera más amplia, participativa y autogestionada.