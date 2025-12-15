Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta Arrestaron a un hombre de 48 años en avenida Pellegrini y Presidente Roca tras allanamientos en dos domicilios. Investigan una presunta defraudación a inversores mediante abuso de confianza 15 de diciembre 2025 · 18:47hs

El hombre fue detenido por las TOE en el centro de Rosario

Las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), fuerza policial dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvieron a un hombre en el centro de Rosario, en el marco de una causa por estafa y administración fraudulenta, vinculada a maniobras de defraudación en el mercado de valores.

Asimismo, por disposición del fiscal Ramiro Raggio, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los efectivos de las TOE llevaron adelante allanamientos en dos domicilios de la ciudad: uno ubicado en Maipú al 1400 y otro en San Martín al 800, ambos relacionados con una empresa vinculada a la finanzas bursátiles y corporativas.

Como resultado de los procedimientos, los agentes detuvieron en la vía pública -en la intersección de Pellegrini y Presidente Roca-, a Marcelo Andrés P., de 48 años, a quien le secuestraron un teléfono celular, una notebook, tres pendrives y un disco rígido externo. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

finan Durante el allanamiento realizado en el domicilio de Maipú al 1400, el personal policial secuestró un libro memorándum con actas de la empresa investigada. En tanto, en San Martín al 800 se incautaron dos CPU, una notebook y documentación de interés.

Qué investiga la causa La causa investiga una presunta defraudación a diversas víctimas mediante abuso de confianza y administración fraudulenta de fondos, que habrían sido confiados al imputado para su utilización en el mercado de valores, y que no habrían sido administrados conforme a los fines acordados. Las actuaciones continúan a cargo del MPA, mientras se analizan los elementos secuestrados en el marco de la investigación.