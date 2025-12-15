Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

La Ciudad
Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
Política
Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"
La Ciudad
La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad
Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024
LA CIUDAD
Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
POLICIALES
Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
La Ciudad
Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
Zoom
Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
La Ciudad
Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad
Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada
Policiales
Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales
Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
La Ciudad
Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
Ovación
Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central
El Mundo
Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
Información General
Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General
Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Política
La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
El Mundo
Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo