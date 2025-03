El vínculo especial entre Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío

"Ayer terminé el programa y estaba en shock, no podía creer la cantidad de emociones fuertes vividas en un lapso de tiempo tan corto. Cerrar este ciclo de verano increíble y que pueda estar mi familia ahí fue muy hermoso para mí. Siento que las cosas lindas que pasan carecen de sentido si no las comparto con quienes más amo, así que lo de ayer para mí fue realmente especial. Gracias a todos por recibirla con tanto amor ", escribió la conductora y bailarina en sus redes sociales y sus redes se llenaron de mensajes de amor.

"Creo que desarrollé mucha empatía y mucha sensibilidad a partir de Ro", reflexionó Flor Jazmín en una entrevista reciente con Revista Ohlalá. Sobre cómo fue crecer con ella, reveló: "Una vez estaba en un cumpleaños infantil –esto nunca lo conté–, la había acompañado a mi hermana, estaba con sus compañeritas de danza y viene una nena y me dice: 'Flor, ¿por qué tu hermana es rara?'. Yo tenía 10 años, entonces no me puedo enojar con la nena, pero sí, claramente es algo que te genera una angustia y que también es una pregunta que te hacés a vos misma. Se habla muy poco, y por eso también me gusta visibilizarlo para que la gente tenga más empatía y entienda qué puede pasar en una familia especial".

"Me acuerdo de esto: me veo sentada en la escalera de la casa de mi abuela, pensando cada vez que me explicaban que ella tenía una discapacidad y yo veía el simbolito de discapacidad –era una silla de ruedas– ¡y mi hermana no tenía una silla de ruedas!, entonces era como '¡no entiendo!'", rememoró la novia de Occhiato.

"Siempre tuve la conciencia de que el día de mañana, cuando mis viejos no estén, soy yo quien se va a hacer cargo. A los 14 arranqué terapia y lo primero que le dije fue: '¿Cómo voy a hacer para mantener a mi hermana a los 30?'. Hoy por hoy, tengo 30'", contó con emoción.