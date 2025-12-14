La Capital | Zoom | Homero Pettinato

Escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: chats violentos y acusaciones cruzadas

La influencer difundió capturas de chats con insultos y reproches. Homero Pettinato con un descargo y negó varias acusaciones.

14 de diciembre 2025 · 19:42hs
Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet comenzaron su romance el verano pasado

La separación entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato, que se había conocido a mediados de julio, volvió a quedar en el centro de la escena este fin de semana luego de que la influencer difundiera capturas de conversaciones privadas con su expareja, cargadas de insultos y descalificaciones. L a publicación de esos mensajes reactivó un conflicto que, hasta ahora, parecía haber quedado en el terreno de lo íntimo.

El nuevo capítulo se desató tras la circulación en redes sociales de una historia publicada por la cuenta @lomaspopucom, donde se mostraba a Pettinato en el Konex junto a una joven, con versiones que hablaban de besos y un posible nuevo romance. Aunque la información no fue confirmada, funcionó como disparador para que Gonet decidiera exponer chats que, según explicó, había recibido tiempo atrás.

En las capturas difundidas se observa un intercambio de tono agresivo, con reproches cruzados, acusaciones personales y expresiones violentas. Gonet ya había contado semanas atrás que había bloqueado a Pettinato de todas las plataformas y que no mantenía contacto con él, pero decidió hacer públicos esos mensajes luego de la aparición de la foto.

Qué publicó Sofía "La Reini" Gonet

El primer detalle es que no tiene a su expareja agendada, lo que va de la mano, con lo que contó semanas atrás de que decidió eliminarlo y bloquearlo de todas las plataformas. “Sos un mentiroso total y ya te saque la ficha. Son las 4 de la tarde”, es el primer mensaje de ella que se puede leer y la respuesta fue dura: “Te la pasas laburando de mierd… que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”, respondió Homero.

Sofía, lejos de elegir un tono conciliador, fue por más: “Te despertás todos los días a las 4, de la tarde, porque te la pegas, sos un desastre total”. El hijo de Pettinato siguió en la misma línea: “Nunca saliste de vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie... te crees que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué pel te comiste idio…?“.

>> Leer más: Homero Pettinato defendió a su hermana: "Linchen al malo"

Los chats no terminaron allí. “Vos haces eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot… y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, fue la seguidilla de mensajes que envió la participante de MasterCChef Celebrity (Telefe). “Por lo menos no chupo pi... en el four season por un pasaje en primera”, fue la dura acusación que hizo el conductor de Olga. Ella aseguró que eso no era verdad y que era algo que sus amigas le habían dicho por envidiosas, sin embargo, Pettinato redobló la apuesta con dureza: “Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Sin bajar nunca el tono, ella respondió: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando eramos novios, hasta los hoteles que íbamos”. Gonet siguió: “Me mentiste todo este tiempo y yo rechazando gente por vos, ridícula”. Sin ningún intento de ser conciliador, los insultos fueron escalando y lo último que envió el comediante fue una serie de palabras duras: “Pero anda, anda tranquila. Gato cascoteado. Ojo que no se te caiga un pómulo mientras cog.. Mie... Mersa. Mala persona. Eso sos: mala persona”.

Para cerrar el ida y vuelta, la Reini se quedó con la última palabra: “Mala persona vos, enfermo, me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desapareces todo el tiempo y mentís sin parar”.

Qué respondió Homero Pettinato

La exposición generó un fuerte impacto en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios y las tomas de posición. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la crudeza de los mensajes y por la decisión de ventilar el conflicto de manera abierta, mientras otros señalaron la necesidad de no banalizar situaciones de violencia verbal en vínculos de pareja.

>> Leer más: Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

Horas más tarde, Homero Pettinato respondió desde sus propias redes sociales. Negó haber estado a los besos con otra mujer y aseguró que se trataba de una amiga a la que no veía desde hacía meses. En ese contexto, sostuvo que los mensajes que trascendieron fueron enviados en medio de una discusión intensa y afirmó que pidió disculpas por lo dicho. Además, denunció haber atravesado situaciones de manipulación, control y amenazas durante la relación, y expresó su preocupación por el impacto que la exposición pública pueda tener en su trabajo y su carrera.

Más allá de su tristeza y enojo, el influencer confesó el amor que sigue sintiendo por Gonet: “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son, que no son verdades”.

En ese marco, al sentirse expuesto por su exnovia, Homero recordó las actitudes tóxicas de la joven y contó el temor que siente por las repercusiones: “Hoy me veo ante otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella. Las peores cosas que alguien te puede hacer, me las hizo. Desde fingir que está cog...con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción, entonces no estaba con el celular encima”.

>> Leer más: El vínculo especial entre Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío

“Estoy frente a otro escracho público que me va a perjudicar mucho”, manifestó el conductor, al tiempo que reconoció que aún siente afecto por su expareja y que había intentado sostener el vínculo pese a las advertencias de su entorno.

El conflicto entre Gonet y Pettinato dejó al descubierto una ruptura atravesada por un alto nivel de conflictividad, en la que ambas partes se acusan mutuamente de conductas dañinas. Más allá de los nombres involucrados y de la viralización del caso, la situación volvió a poner en discusión los límites de la exposición en redes sociales y la responsabilidad a la hora de difundir conversaciones privadas con contenido violento.

