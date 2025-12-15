La Capital | La Ciudad | asueto

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

A quiénes alcanza este asueto, quiénes deberán brindar guardias mínimas a la población y que sucederá en la ciudad

15 de diciembre 2025 · 11:37hs
¿Habrá asueto también para los trabajadores municipales de la ciudad de Rosario?

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Habrá asueto también para los trabajadores municipales de la ciudad de Rosario?

Habrá asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre, vísperas de las fiesta de Navidad y año nuevo. La medida quedó publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 883/2025.

De esta manera, los trabajadores estatales que respondan al gobierno nacional tendrán doble descanso durante dos semanas. Primero el miércoles 24 de diciembre por el asueto administrativo y el jueves 25 por el feriado nacional por Navidad.

La semana que le sigue, los empleados de la administración pública tendrán libres el miércoles 31 por el asueto declarado por el gobierno nacional y el jueves 1 de enero por el feriado nacional de Año Nuevo.

¿Hay asueto para los trabajadores municipales de Rosario?

Si bien los trabajadores de la Administración Pública Nacional tienen asegurado dos días extras de descanso durante las semanas de la fiestas, esto solo alcanza a quienes dependan de organismos de órbita nacional, como Ansés y Pami, entre otros.

Hasta este lunes 15 de diciembre al mediodía, no había definición respecto de los trabajadores estatales provinciales.

¿Qué pasará en Rosario? Para los trabajadores municipales de Rosario el cronograma variará un poco: desde la Municipalidad de Rosario confirmaron a La Capital que los empleados tendrán medio día libre el miércoles 24 diciembre, pero habrá asueto completo el miércoles 31 del mismo mes, por lo que en este caso será igual que lo dispuesto para los empleados públicos nacionales.

A qué trabajadores estales alcanzarán los asuetos

Según lo dispuesto en el Boletín Oficial, los titulares de cada jurisdicción determinarán el personal que deberá prestar servicios de guardia mínimos que aseguren el cumplimiento de los servicios esenciales. Esto implica que áreas críticas como salud, seguridad y atención ciudadana deberán mantener dotaciones mínimas operativas.

El decreto se fundamenta en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo para organizar el funcionamiento de la administración pública y establece que las guardias mínimas deberán garantizar la continuidad de las prestaciones consideradas indispensables para la población.

>> Leer más: Por qué diciembre cansa más: cómo el fin de año impacta en la salud mental

Por otro lado, en el decreto publicado este lunes se aclara que la disposición no resulta aplicable a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras.

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

