Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

El ataque a balazos sucedió el sábado a la madrugada en Mario Cisnero al 6400, donde las balas también alcanzaron a una adolescente de 16 años

Campbell y Cisneros, el lugar donde el sábado se produjo el doble crimen de Daysi Jazmín Durá, de 16 años, y de Rodolfo Claudio Cautivo, de 30

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) i dentificaron a la segunda víctima fatal del doble crimen ocurrido el sábado a la madrugada en Mario Cisnero al 6400, en barrio Triángulo , en el sur de Rosario.

Se trata de Rodolfo Claudio Cautivo, de 30 años , cuyo nombre, según fuentes de ese organismo, pudo determinarse mediante el cotejo de fichas dactilares.

La otra víctima fatal del incidente fue Daysi Jazmín Durán, de 16 años . Las versiones preliminares del hecho indicaban que el ataque fue perpetrado por dos hombres que iban en moto y dispararon al pasar frente a un presunto búnker de venta de drogas ubicado en Cisnero y Campbell.

En el mismo ataque otras dos personas que estaban en esa esquina recibieron heridas de bala pero están fuera de peligro.

La hipótesis del caso

Los indicios que habían trascendido a pocas horas después del violento apuntaban a una pelea entre una banda que sería una "franquicia" de la organización Los Monos y otra que intentó abrir una línea nueva.

El caso es investigado por el fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de Rosario, Patricio Saldutti, con intervención de la Policía de Investigaciones.