Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia El siniestro vial se produjo este lunes a la mañana en la ruta provincial 4, cerca de María Luisa. La víctima fue el conductor del vehículo más pequeño. 15 de diciembre 2025 · 10:51hs

Foto: APSV Choque fatal entre auto y camión en la zona centro de la provincia. Fue cerca de María Luisa, a unos 250 kilómetros al norte de Rosario

Un trágico siniestro vial se produjo este lunes a la mañana en cercanías de la localidad María Luisa, en el departamento Las Colonias, en la zona centro de la provincia. Alrededor de las 8.30 se produjo un choque entre un automóvil y un camión, cerca de la intersección de las rutas provinciales 4 y 62, a unos 250 kilómetros al norte de Rosario.

Según fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el choque se produjo sobre la ruta provincial 4 a la altura de una planta de silos entre un automóvil particular y un camión. Como consecuencia del impacto falleció en el acto el conductor del coche. El camionero, en tanto, salió ileso.

Las identidades de esas personas no fueron difundidas hasta el momento. En el lugar se encuentra trabajando personal de bomberos voluntarios de la localidad de Progreso, policial del departamento Las Colonias y de la APSV.

Desde el organismo indicaron que el tránsito de la ruta provincial 4 era desviado por ruta 62 a la altura de María Luisa, mientras que el la ruta provincial 80 había un desvío a la latura de Progreso.

choque Maria Luisa