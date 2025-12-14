El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
El Yaris, líder en ventas, y el nuevo Yaris Cross, uno de los SUV más esperados en el mercado argentino, fueron calificados con apenas dos estrellas por Latin NCAP, generando críticas por el bajo desempeño en seguridad.
14 de diciembre 2025·15:00hs
La última ronda de pruebas de seguridad realizadas por Latin NCAP generó un "ruido inesperado" en el mercado automotriz de la región. Dos modelos cruciales de Toyota, el Yaris Sedan/Hatchback (que compite por ser el auto más vendido del año) y el nuevo Yaris Cross (un SUV que se lanzará en 2026), recibieron una calificación decepcionante de solo dos estrellas sobre cinco.
Este modelo de la marca japonesa, que se fabrica en Brasil, obtuvo está calificación tras arrojar un 66% en protección a ocupantes adultos, 64% en ocupantes infantiles, 54% en seguridad para peatones y usuarios vulnerables de las vías y 58% en sistemas de asistencia a la conducción.
Este resultado sorprende a pesar de que las versiones evaluadas de ambos modelos venían equipadas de serie con seis bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad (ESC). Los ensayos se llevaron a cabo bajo el nuevo protocolo de Latin NCAP, que es mucho más exigente, evaluando no solo los impactos (frontal, lateral y de poste), sino también la protección a peatones, el latigazo cervical y la presencia de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS).
Se probó tanto con la silueta Sedán (que ya no se comercializa en la Argentina) como en la Hatchback y evidenció “una estructura inestable y una zona de pies vulnerable en el choque frontal”, mientras que el pecho del conductor obtuvo una protección marginal en esa misma prueba. En contraste, los ocupantes infantiles lograron una protección completa gracias a la correcta instalación de las butacas mirando hacia atrás mediante anclajes ISOFIX y al uso de sistemas de retención de buen desempeño.
No obstante, la ausencia de un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero cuando se coloca una butaca orientada hacia atrás impactó negativamente en la puntuación final para la protección infantil.
En materia de seguridad para peatones, el modelo mostró un rendimiento promedio, condicionado principalmente por la falta de puntos Vulnerable Road User (VRU) AEB. A esto se suma la ausencia de Asistencia de Velocidad y la imposibilidad de acumular puntaje por no contar con Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) disponible, factores que derivaron en un resultado general de dos estrellas.
Seguridad para ocupante adulto
En la prueba de impacto frontal, la estructura del vehículo y el área de los pies fueron calificadas como inestables y no capaces de soportar cargas adicionales. El pecho del conductor mostró una protección catalogada como marginal.
Otros hallazgos relevantes en protección de adultos:
La protección para la cabeza y el cuello fue buena.
Las rodillas del conductor y del acompañante mostraron protección marginal, debido al riesgo de impactar contra estructuras peligrosas detrás del tablero.
En el impacto lateral de poste, la protección fue buena para la cabeza, el abdomen y la pelvis, y adecuada para el pecho.
La protección en el impacto trasero (whiplash) fue catalogada como marginal para el cuello del adulto.
Seguridad infantil y asistencia
En el rubro de protección infantil, los resultados dinámicos fueron altos, ya que el uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) de alto rendimiento instalados mirando hacia atrás con anclajes ISOFIX ofreció protección completa a los dummies infantiles (18 meses y 3 años). Sin embargo, la puntuación total se vio afectada por la falta de un interruptor para desconectar la bolsa de aire del pasajero al instalar un SRI en ese asiento.
En asistencia a la seguridad, el Yaris obtuvo un bajo 58,14%. La ausencia de sistemas como la Asistencia de Velocidad (SA) y la imposibilidad de sumar puntos por tecnologías de frenado autónomo (AEB) que solo están disponibles como opcional y no cumplen requisitos de disponibilidad, penalizaron el resultado.
Estabilidad y protección pasiva
A diferencia del Yaris, el Yaris Cross presentó una estructura del habitáculo estable en el impacto frontal y fue capaz de soportar mayores cargas.
Puntos clave de protección del Yaris Cross:
En el impacto frontal y lateral de poste, la protección ofrecida al pecho del conductor fue marginal.
La protección para la cabeza y el cuello fue buena.
El whiplash (impacto trasero) mostró una protección buena para el cuello del adulto.
En la prueba de impacto lateral, la cabeza, el abdomen, el pecho y la pelvis recibieron protección buena.
Usuarios vulnerables y asistencias
El Yaris Cross demostró cumplir con la regulación UN127 de protección a peatones, lo cual no sucede con el Yaris. Sin embargo, el rendimiento de la parte superior de la pierna (pelvis) fue mayoritariamente pobre.
Al igual que su hermano, el Yaris Cross no ofrece sistemas de Asistencia a la Velocidad ni detección de punto ciego. Aunque ofrece ESC de serie (logrando 105 km/h en la prueba del Alce de ADAC), la carencia de sistemas avanzados como el Frenado Autónomo de Emergencia para Peatones (AEB VRU) como estándar impactó negativamente el porcentaje de asistentes a la seguridad (58,14%).
La reacción de Latin NCAP
El organismo de seguridad fue contundente en sus críticas hacia el fabricante japonés.
Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, afirmó que "Toyota sorprendió con un desempeño muy deficiente en muchos aspectos" y lamentó que la marca haya "relajado tanto sus estándares internos" al lanzar modelos tan relevantes con solo dos estrellas.
Stephan Brodziak, presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP, exigió una "corrección inmediata de rumbo", señalando que la calificación de dos estrellas "profundiza este deterioro" y evidencia que Toyota no está atendiendo las necesidades de protección que sus competidores sí están cubriendo.
