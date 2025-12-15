La Capital | Zoom | Milagros Maylin

Quién es Milagros Maylin, la esposa de Larreta: la pareja tendrá su primer hijo

El ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador será padre por tercera vez. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja

15 de diciembre 2025 · 14:55hs
Horacio Rodríguez Larreta espera su primer hijo junto a Milagros Maylin

Horacio Rodríguez Larreta espera su primer hijo junto a Milagros Maylin

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra a la espera de su primer hijo junto a Milagros Maylin. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al entorno de la pareja. Asimismo, el periodista Ángel de Brito dio a conocer la información a través de sus redes sociales. “LARRETA será papá nuevamente. Tendrá su primer varón”, escribió el conductor de LAM.

image

Cabe recordar que el legislador porteño reconoció públicamente en octubre de 2022 que estaba en pareja con una funcionaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó entonces en una entrevista con LN+. En diciembre de 2024, la pareja celebró su matrimonio rodeados de familiares, amigos, dirigentes políticos de distintos espacios y algunas figuras del espectáculo.

Ahora, a los 60 años, Rodríguez Larreta se convertirá en padre por tercera vez. El legislador ya es padre de dos hijas, Paloma (nacida en 2002) y Serena (nacida en 2016), fruto de su relación con Bárbara Diez. Según trascendió, Maylin transita la semana 12 de embarazo y espera un varón.

Quién es Milagros Maylin

“Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”, dijo Larreta sobre Maylin en una entrevista con LN+. “Milagros es súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, agregó Larreta.

Milagros Maylin tiene 39 años y es licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad Austral) y magíster en Administración de Empresas (IAE).

Según su perfil de LinkedIn, después de trabajar durante diez años en el sector de telecomunicaciones Maylin ingresó a la función pública como directora General de Tecnología para la Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Humano en el gobierno de CABA. Luego se sumó al gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde se desempeñó como directora de Control de Gestión y como subsecretaria de Integración Social y Urbana.

Tras la derrota electoral en 2019, Maylin volvió al gobierno porteño. Allí, participó de la coordinación de la gestión del Covid-19 y en 2021 asumió como secretaria de Bienestar Integral.

