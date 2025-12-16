La Capital | La Ciudad | nene

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

El incidente sucedió el lunes a la tarde, en la vivienda de la criatura. Está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital "Víctor J. Vilela"

16 de diciembre 2025 · 10:10hs
El hospital Víctor Vilela

Foto: La Capital / Archivo.

El hospital "Víctor Vilela", donde es atendido el niño que cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña 

La vicedirectora del Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, Silvia Giorgi, brindó este martes el parte de salud de Noah, el nene de 4 años que cayó desde la ventana de su casa en un tercer piso. El episodio se produjo el lunes a la tarde en un complejo de departamentos ubicado en Solís y Navarro, en barrio Ludueña.

Giorgi señaló hoy que el chico “está cursando por estas horas un cuadro de politraumatismos en la unidad de terapia intensiva del Hospital. Está despierto, no está bajo asistencia mecánica respiratoria, está bien, pero tiene traumatismos de cráneo, de tórax y abdominal, y una fractura de cadera, pero son lesiones que irán siendo controladas con el tiempo”.

En declaraciones a LT8, la vice del Hospital “Vilela”, remarcó: “Lo importante es la asistencia que se le brinda en terapia intensiva en cuanto a los cuidados, más allá de los especialistas que están interviniendo. Por ahora, esas lesiones no son quirúrgicas. El cuadro se va evaluando con el paso del tiempo. Ayer se hicieron todos los estudios necesarios (radiografía, tomografía, laboratorio), es decir todos los que se hacen ante un politraumatismo, y muchas de esas lesiones se irán controlando con el tiempo”.

Cuál es la gravedad de las lesiones que sufrió el niño

“Las lesiones que conforman lo que llamamos politraumatismo en este caso no son de mucha gravedad y con el tiempo irán evolucionando, esperemos que favorablemente como todos queremos. El nene está lúcido, despierto y compensado hemodinamicamente”, agregó Giorgi.

>> Leer más: Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela

Al ser consultada sobre si las lesiones dejarán secuelas en la vida futura de Noah, la médica prefirió la cautela: “Ahora no se puede hablar de ningún tipo de secuelas, pero por el tipo de lesión creemos que esto no va a ocurrir. Los traumatismos por caída de altura no son los más frecuentes. A veces en las caídas de altura hay una amortiguación por el terreno o un árbol. La edad también es un factor. Al ser pequeño y al no tener otras comorbilidades, los pronósticos pueden ser mejores, pero no deja de ser un traumatismo importante”.

Cómo fue la caída del nene en barrio Ludueña

Noah, de 4 años, cayó este lunes por la tarde desde un tercer piso de un complejo de departamentos del barrio Ludueña y fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado en terapia intensiva. El episodio ocurrió alrededor de las 16 en un edificio ubicado en la zona de Solís y Navarro.

>> Leer más: El Hospital Vilela presentó a Zafira y Cala, dos perras que acompañarán a los chicos internados

El menor cayó desde una altura aproximada de 12 metros hacia un patio interno del complejo. Según relataron sus familiares, el niño se encontraba en su habitación con un teléfono celular sobre la cama mientras su madre lavaba los platos. Al acercarse al dormitorio, la mujer advirtió que el nene había caído por la ventana del tercer piso, en circunstancias que aún se investigan.

Desde el entorno familiar señalaron que el desenlace podría haber sido mucho más grave, ya que la caída fue amortiguada por el suelo de tierra y pasto del patio interno del complejo de monoblocks, lo que habría reducido el impacto.

