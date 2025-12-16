La Capital | Ovación | Enzo Copetti

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

El delantero no anduvo con vueltas e hizo fuertes declaraciones que no pasarán desapercibidas en Arroyito. También dijo: "Me buscaron club, pero no me dejaron ir" y "me gustaría volver a Racing"

16 de diciembre 2025 · 09:14hs
Enzo Copetti habló y se expresó sin pudores. Me gustaría volver a Racing

Enzo Copetti habló y se expresó sin pudores. "Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club", declaró.

Las palabras de Enzo Copetti, sin dudas, impactaron en el seno dirigencial de Central. El delantero pisó el área con decisión y definió en palabras su pensamiento sin acudir a los dobles discursos. Todo lo contrario, lo hizo con contundencia y sus declaraciones se tornaron tan fuertes que hicieron eco en Arroyito. "Me levanté un día y mi señora me dijo que lo echaban (a Ariel Holan), que lo había subido Rosario Central en su página de Instagram", afirmó el delantero sin medias tintas. Pero no se quedó sólo con esa frase sino contó que "el día anterior el Profe me había pasado el plan de entrenamientos". Pero hubo más del atacante y algo que sin dudas no pasó desapercibido y será una frase letal: "Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club".

La historia de Copetti se inició con un panorama diferente al del último tiempo. Llegó en mayo de 2024 proveniente de Charlotte de la MLS -a partir de junio iba a estar habilitado- como una importante apuesta futbolística, tan es así que la entidad hizo una de las inversiones más valiosas del mercado -según se dijo, cuatro millones de dólares por el 90 por ciento de la ficha- y con un contrato hasta diciembre de 2027. Fue un jugador preciado y titular hasta que llegó Alejo Veliz. A partir de ahí fue perdiendo terreno y, a la vez, había una intención de darle rodaje a Agustín Módica, por lo que quedó mucho más atrás en la consideración técnica.

"Me habían dicho que habían buscado otra alternativa. Que tenían un joven que necesitaban darle rodaje, pero no sé si era para venderlo. Que no querían tenerme de suplente porque iban a traer a Veliz", relató aclarando la situación que se percibía en diálogo con DSports Radio.

"Me buscaron club, pero no me dejaron ir"

Copetti entendió lo que Central buscaba y su idea era cambiar de aire con el fin de mantener el rodaje futbolístico. Si bien le llegaron ofertas, no hubo acuerdo para ser cedido por la entidad de Arroyito. "Se me buscó club, dos ofertas, pero no me dejaron ir. Me tocó quedarme y apoyar desde donde me tocó. Las veces que jugué traté de hacer lo mejor", expresó el delantero sobre lo sucedido y que era la tercera opción en la consideración de Holan.

Si bien Racing, Estudiantes y un club del exterior quisieron sumarlo a sus equipos, no hubo acuerdo con los Canallas y eso "me pareció muy raro. Primero me dijeron que me tenía que ir y después que no me dejaban".

La salida de Holan

El atacante se sorprendió al igual que todos sobre la partida de Ariel Holan de la dirección técnica de Central. Si bien el contrato con el DT concluía a fin de año, todo hacía pensar que su continuidad no estaba en duda. Pero algunas diferencias de ideas con la dirigencia condujeron a que las partes optaran por no continuar con el vínculo y su lugar rápidamente fue ocupado por Jorge Almirón, el flamante conductor Canalla. "Nadie sabe lo que pasó ni cómo pasó", confesó sobre lo sucedido con Holan el nueve que marcó 3 goles en la temporada 2025 en 32 encuentros (jugó 18 de titular y 14 ingresó desde el banco).

"Me levanté un día y mi señora me dijo que lo echaban, que lo había subido Rosario Central en su página de Instagram. Nos quedamos todos... un día antes el Profe había pasado los planes de entrenamiento", relató con sorpresa en la emisora porteña.

El deseo de volver a jugar en Racing

Copetti jugó en Racing (2021-23) y le quedó un gran cariño con la entidad, es por eso que hubo un intento tiempo atrás de regresar a Avellaneda y todo quedó trunco. Aunque considera que las posibilidades siempre están latentes y su deseo de volver a ponerse la Albiceleste permanece inalterable.

"Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club, por todo lo que pasé. Veremos que pasa con mi futuro. Si se da, ojalá pueda volver", confesó el delantero. Y sus palabras seguramente no pasaron desapercibidas y, con lo dicho, no habría que descartar que en el mercado de pases veraniego sea negociado y emigre de Arroyito.

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

