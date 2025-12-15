La Capital | Zoom | Martín Fierro

BrindisTV se llevó el premio a mejor programa federal en los Martín Fierro de Streaming

El ciclo de política "Cabaret Voltaire" se destacó en la gala, que fue transmitida poro OLGA y Telefé

15 de diciembre 2025 · 10:18hs
El programa de streming rosarino fue premiado en la primera edición de los Martín Fierro

El programa de streming rosarino fue premiado en la primera edición de los Martín Fierro

Este domingo se celebraron por primera vez los Premios Martín Fierro de Streaming. En esta histórica edición, un ciclo de Brindis TV se llevó el galardón a Mejor Programa Federal.

Se trató de la primera celebración que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital. Bajo la conducción de Damián Betular y Paula Chaves, Aptra reconoció a las producciones digitales más destacadas de 2025 en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, que fue transmitida en vivo tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe.

En este marco, el programa de streaming rosarino “Cabaret Voltaire” se consagró ganador del premio a Mejor Programa Federal. Se trata de un ciclo de análisis sobre la coyuntura social y política que sale al aire todos los domingos por Brindis TV, el streaming del diario La Capital. El ciclo de Brindis TV compitió en la terna junto a otros streams de Córdoba, Mendoza y Misiones: Para el Universo (Universo TV, Córdoba), Flojo de Papeles (Floyd TV, Mendoza) y Dólar Blue (La Casa del Streaming, Misiones).

En esta categoría hubo dos ganadores, ya que "Cabaret Voltaire" compartió el premio con “Dólar Blue”, el programa de streaming de Misiones.

>> Leer más: Se entregan los Premios Martín Fierro de streaming: un programa rosarino entre los favoritos

"Cabaret Voltaire", premiado en los Martin Fierro

"Cabaret Voltaire” es uno de los programas de streaming que integran la grilla de Brindis TV. El ciclo está conducido por los rosarinos Tomás Trapé y Mauricio Vera, mientras que la producción está a cargo de Sofía Alarcón y Victoria Herrmann, también de Rosario.

Con una emisión semanal que se transmite todos los domingos por la noche, el programa se ha posicionado como el más visto del interior del país dentro del streaming político. Bajo el lema “la conversación infinita”, "Cabaret Voltaire" logró escapar de la vorágine del día a día para abordar los temas de la agenda desde una mirada diferente, convocando a su audiencia a formar parte del llamado “Ejército Gris”, nombre con el que se autodenominan sus oyentes.

Al recibir el premio, Tomás Trapé, uno de los conductores del ciclo, expresó su agradecimiento: “Gracias a todos. La mayoría no nos debe conocer, somos Cabaret Voltaire. Es un honor estar acá representando a Rosario, hijos orgullosos de esa ciudad. Nos veremos el año que viene, seguramente”.

"In Situ", entrevistas en clave federal

Además de su rol como conductor de "Cabaret Voltaire", Tomás Trapé conduce el ciclo “In Situ”, un programa de entrevistas que propone charlas con personalidades de diferentes terrenos.

Con un enfoque federal y rosarino, "In Situ" presenta un formato diferente dentro del streaming: entrevistas grabadas en un espacio emblemático que marcó el pulso del periodismo rosarino durante más de un siglo. Sin escenografías armadas ni intermediarios, el ciclo pone el acento en la palabra, la escucha y el entorno simbólico que rodea cada conversación.

A lo largo de sus emisiones, In Situ contó con la participación de figuras destacadas del periodismo y la comunicación, entre ellas Franco Pisso, Hugo Alconada Mon y Sebastián Porrini, entre otros.

