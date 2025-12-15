La Capital | La Ciudad | carlito

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

El Paseo Pellegrini rinde homenaje al tradicional tostado. Desde hoy y hasta el domingo, en los locales adheridos habrá 2x1 y chops de regalo

15 de diciembre 2025 · 10:52hs
El carlito

El carlito, el popular invento rosarino que se convirtió en una marca registrada de la ciudad.

Nada tan rosarino como la Trova, Messi, Di María y, a la hora de sentarse al bar, el Carlito (así, sin s). Para homenajear esa tradición gastronómica local, el Paseo Pellegrini organizó una nueva Semana del Carlito. En los locales adheridos, habrá 2x1 en el tostado de jamón, queso y ketchup o chops de regalo.

Unos 20 locales participarán de la movida organizada por Paseo Pellegrini, la asociación que nuclea a los gastronómicos de la tradicional avenida comercial. La propuesta se desarrollará desde hoy hasta el sábado.

Durante toda la semana, los bares y restaurantes participantes ofrecerán una carta especial diseñada exclusivamente para el evento, con diferentes variedades del tradicional carlito, además de opciones creativas desarrolladas por cada local.

También se presentarán combos especiales con bebidas, ofertas imperdibles, y hasta un 50% de descuento en variedades seleccionadas en cada local, ampliando las opciones y posibilidades para el publico en general.

Desde la organización destacaron que este evento no solo impulsa el consumo gastronómico, sino que también fortalece la identidad cultural de la ciudad y promueve a Paseo Pellegrini como uno de los polos gastronómicos más importantes de Rosario y su región.

>>Leer más: Cumple 70 años el Carlito, el mítico sándwich creado en Rosario

Las promociones

En el marco del festejo, los bares y resto adheridos a la movida, ofrecerán dos por uno en el tradicional tostado a sus clientes que lleguen antes de las 21.

Después de esa hora comprando un Carlito simple, los comensales podrán acceder a un chop de regalo. Si el sandwich es doble, la bebida se multiplica por dos.

La primera edición de la Semana del Carlito se realizó hace doce años. Fue en noviembre de 2013, cuando el Carlito fue declarado por el Concejo Municipal como patrimonio gastronómico y cultural de Rosario.

Un sándwich de Rosario

El tradicional tostado compuesto de queso, jamón y ketchup fue inventado por Rubén Ramirez en el histórico bar "Cachito".

La historia dice que Ramírez lo creó en el año 1953. El hombre trabajaba en el bar “Cachito”, un local familiar que funcionó hasta 1975 en avenida Pellegrini y Maipú.

Todo surgió de lo cotidiano y la dinámica de lo impensado: fue a la cocina, untó manteca a dos panes de miga, le agregó una capa de queso sobre cada pan, rodajas jamón en el medio y, entre el jamón y el queso, le puso la salsa kétchup; luego lo tostó vuelta y vuelta unos minutos y así nació el Carlito, que también le dio nombre a la carlitera a lo que hasta hoy se conoce como tostadora.

Como le gustó el sabor, lo bautizó “Carlito” porque era el nombre que tenía pensado ponerle a su hijo, aunque otros afirman que fue un homenaje a Carlos Gardel.

