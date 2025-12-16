Los sindicatos aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

La cámara empresaria del sector anticipó que intentará frenar la huelga, ya que rompe un acuerdo de "paz social hasta mediados de 2026"

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) anunció este martes un paro nacional que puede complicar la actividad del complejo agroexportador del Gran Rosario. Los gremios lo definieron como parte del plan de lucha contra la reforma laboral .

Los sindicatos decidieron realizar una huelga de 24 horas durante el jueves 18 de diciembre en todo el país . Además apoyó la convocatoria a la marcha que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT) con el fin de expresar su rechazo a una de las principales iniciativas del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

" Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos , a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar", señalaron desde la federación. En cuanto al alcance de la modernización laboral, indicaron: "Pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos".

Luego del anuncio oficial, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) cuestionó la medida de fuerza y se mostró sorprendida por la protesta. "No hay razones objetivas para decretar el paro" , sentenciaron sus voceros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraAceites/status/2000887327682416679&partner=&hide_thread=false La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de la @FTCIODyARA de decretar un paro nacional frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados del 2026, tal como sindicatos e industria acordaron; más aún, sin existir un solo… pic.twitter.com/bfXhYXmZeE — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) December 16, 2025

Las empresas reaccionaron de inmediato y dejaron en claro que intentarán revertir el cese de actividades en las próximas horas. Al respecto, anticiparon: "Todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria por lo que se procederán a tomar todas las medidas que establece la ley".

Al margen del debate sobre el proyecto de modernización laboral, la cámara enfatizó que el paro se anunció "sin existir un solo reclamo gremial pendiente". Al respecto, recordaron que en la última negociación paritaria se "selló la paz social hasta mediados de 2026" mediante el acuerdo con los sindicatos.

Previamente, la federación de trabajadores planteó la necesidad de organizar una protesta inmediata contra el proyecto del gobierno. "Es hora de defender todo lo que hemos logrado. Compañeras, compañeros, frente a este ataque brutal, vamos a la huelga nacional", concluyeron.

Una reforma y un ataque en tres niveles

Los aceiteros plantearon que el proyecto tiene “tres niveles de ataque” contra sus derechos. “Su primer objetivo consiste en modificar la negociación colectiva, buscando destruir los convenios colectivos de actividad, favoreciendo convenios por empresa y sindicatos por empresa para fragmentar al colectivo obrero”, señalaron.

Por otra parte, la federación considera que la reforma apunta a “limitar al extremo el ejercicio del derecho de huelga” para generar una “prohibición de facto”. Así remarcaron que casi todas las actividades, incluidas las de estos gremios, se consideran “servicios esenciales” y deben garantizar un “servicio mínimo de entre el 50 y el 75 por ciento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FTCIODyARA/status/2000907567099474254&partner=&hide_thread=false Huelga contra la Reforma Laboralhttps://t.co/xRvMJ0U2qx pic.twitter.com/01NqHgfcA3 — Federación Aceitera Desmotadora FTCIODyARA (@FTCIODyARA) December 16, 2025

En segundo lugar, el comunicado de FTCIODyARA se pronunció contra la creación de un fondo de asistencia laboral y la reducción de aportes a la seguridad social, ya que implica una “transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al capital privado”. Al respecto, la entidad advirtió: “Esto es más hambre para los jubilados, mayores facilidades para la patronal despida y menores indemnizaciones”.

Por último, los sindicatos entienden que los cambios en la ley de contrato de trabajo y otra normativa implican un "mayor disciplinamiento en los lugares de trabajo". Entre ellos señalaron la constitución del banco de horas como una medida que sólo beneficia a la patronal, que "además ya no deberá pagar las horas extra como tales".