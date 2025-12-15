La Capital | Ovación | Central

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

El plantel de Rosario Central con mucho sacrificio se alzó con el trofeo en las playas de Paysandú. En la temporada se conquistó cuatro torneos

15 de diciembre 2025 · 21:00hs
Fútbol Playa. Los canallas se quedaron con el torneo que se realizó en Paysandú y se trajeron la copa internacional. 

Fútbol Playa. Los canallas se quedaron con el torneo que se realizó en Paysandú y se trajeron la copa internacional.  

El fútbol playa de Rosario Central finalizó una temporada estupenda en los torneos que disputó en el presente 2025. Los canallas, con mucha dedicación y esfuerzo, arrancaron el año de muy buena forma y lo terminaron igual en las playas de Paysandú, Uruguay, donde se consagraron en la Copa Alejandro Ifrán y en la Copa “Chino” Casado.

En esta oportunidad Central volvió a quedarse con el título en las playas uruguayas de la Copa “Chino” Casado, donde enfrentó a Atlético Moneiro y Bella Vista (ambos de Uruguay) y San Lorenzo de Buenos Aires. Francisco Valentino, con 5 tantos, fue el goleador del torneo.

En la final derrotó a Bella Vista

En el primer partido los auriazules golearon al elenco Buenos Aires por 5 a 1, en el segundo volvió a ganar, esta vez ante Bella Vista por 4 a 2. Y en la final le ganó a Atlético Moneiro con el tanto de Valentino Verona.

“Es una alegría inmensa para todos los que amamos esta disciplina y el título en tierras lejanas tiene un sabor muy especial porque representamos al club que amamos. Todo se hace con mucho sacrificio y pulmón. Levantar una copa con los colores de Central no tiene precio. Terminamos un año sensacional, jugamos cuatro torneos y los ganamos a todos”, dijo el goleador Valentino Verona.

Leer más: Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

El plantel campeón 2025

El plantel de Central integró a: Emilio Rigotti, Facundo Oroño, Mauricio Álvarez, Alexis Almarante, Gastón López, Juan Pablo Brunet, Francisco Valenciano, Valentino Verona, Iván Fabo, Manuel Gonzales, Julio Mendoza y Luka Arteta. DT: Andrés Arteta.

