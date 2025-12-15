La Capital | Ovación | Di María

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Fideo acercó 26 pelotas profesionales al Club Atlético El Torito, misma cifra que acordó la pequeña institución rosarina con Central en 1995

15 de diciembre 2025 · 15:52hs
Los profes y chicos de inferiores con las 26 pelotas Euro

Los profes y chicos de inferiores con las 26 pelotas Euro, donadas por Ángel Di María. 

La historia de Ángel Di María en el fútbol profesional, no podrían haber sido sin la existencia del Club El Torito. Por eso, en un emotivo gesto, el campeón del mundo le donó al club que lo vio nacer 26 pelotas profesionales, la misma cantidad que acordó la institución rosarina con Central en 1995 para su pase.

Lo cierto es que Di María tiene con su barrio una relación especial. Allí pasó su infancia y todas las tardes se lo podía ver jugando con sus amigos, algunos de los cuales los conserva hasta hoy. Allí, el Club El Torito fue la institución que a mediados de los 90 vio llegar a Ángel Di María o el Carbonerito, apodo que se ganó por ayudar a su padre en el reparto de carbón, el negocio familiar con el cual se sostenía la familia.

Fideo, sin lugar a duda la figura máxima que desplegó sus gambetas en las canchas del barrio, fue uno de los tantos pequeños que pasó por la institución que hoy alberga a más de 800 chicos y chicas de La Cerámica, Parque Field, Rucci, La Esperanza (ex Churrasco), Casiano Casas e Ibarlucea.

image - 2025-12-15T145242.436

“Una pelota no es solo una pelota, puede ser el comienzo de todo. En mi caso todo comenzó con una pelota, lo que realmente cambió mi vida”, dijo Angel Di María al donar las pelotas de fútbol profesional.

Por eso, a horas de haberse cumplido 20 años de su debut en Primera y 30 de su llegada a su amado Rosario Central, no duda en tener un gesto con el club que lo vio nacer: la donación de 26 pelotas profesionales Europarís. Justamente la misma cantidad que el Club Atlético El Torito le pidió a Central para darle el pase de Fideo.

homenaje2

Ángel se emociona con la idea y la toma como propia: que las pelotas nuevas rueden en la cancha donde él comenzó. “Todo sueño empieza así”, relata el 11 de Central.

En la canchita, mitad césped y mitad tierra, hay un chico de 11 años muy parecido. Se llama Benja y a todos les hace recordar a un Fideo de chico. El agarra una de las Euro, modelo París, y comienza a gambetear como lo hacía Ángel. Casi que un dejavú en la cancha del Torito.

Di María agradeció a Ramiro Fabris, uno de los dueños de Euro y a la gente del Torito. En medio de la vorágine del profesionalismo, Ángel quiso ayudar a su club de origen. De Torito al mundo.

