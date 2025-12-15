Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Mientras el año pasado se habían reportado 17 contagiados, aún no existen nuevos pacientes desde el inicio de este ciclo. Dato alentador de cara al verano y las intensas lluvias.

La provincia sigue sin tener en su base de datos nuevos casos de dengue desde que comenzó la actual temporada. Un dato que genera expectativa, más aun si se compara con igual periodo de 2024 cuando en Santa Fe ya se habían reportado 17 pacientes con esta enfermedad. Todo ello, mientras el Aedes aegyti (el mosquito vector) circula en todos los distritos de la ciudad. Entre los factores que explican el dato alentador figuran las campañas de concientización, colocación de ovitrampas, bloqueos preventivos cuando se registraron casos y una intensa vacunación que dejó a la provincia primera en el país en materia de inmunizaciones.

En los últimos dos años se percibe una tendencia a la baja en materia de este tipo de arbovirus. En la temporada anterior (2024-2025) ya para noviembre se había detectado el primer caso autóctono, en la localidad de Sunchales. Pero con un bloqueo temprano y el aislamiento del paciente en esta localidad computó solo cuatro casos frente a los 1.352 de la temporada 2023-2024. Es decir, una reducción promedio provincial de un 84 por ciento entre temporadas.

Ahora, con una estrategia idéntica pero con más experiencia en los territorios, la situación parece tener buena perspectiva de cara al ingreso del verano la semana que viene y en un período calendario de la enfermedad en etapa de brote que se extiende hasta abril.

A ello se le agrega la aplicación del a vacuna Qdenga a más de 150 mil santafesinos, de grupos priorizados, y personas que ya habían contraído la enfermedad de un total de 168 mil, lo que ubicó a Santa Fe primera en materia de cobertura en el país. Hasta el momento la cobertura roza el 90 por ciento del total.

qdenga.jpeg

Esta multicausalidad, detección de dónde circula el mosquito, campañas de descacharrado de recipientes en los territorios, detección temprana de síntomas, vacunación a grupos de riesgo y bloqueos de aislados forman parte de la estrategia de intervención que bajo el programa Objetivo Dengue prevé una inversión de 12 mil millones de pesos. En el boletín epidemiológico de la semana 49 (emitido la semana pasada) Santa Fe no reportó nuevos casos.

Desde el inicio de la nueva temporada se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 12 casos confirmados por laboratorio: cuatro casos sin antecedente de viaje (dos en Formosa y dos en Buenos Aires) y ocho con antecedente de viaje (cuatro en Caba, tres en provincia de Buenos Aires y uno en Entre Ríos). Durante la actual temporada (medida desde la semana 31 hasta la semana 49 de 2025) Santa Fe no tiene ningún caso confirmado.

Dengue: comparativa con la temporada pasada

Pero aquí está el dato alentador. Si se comparan los registros con igual periodo pero de la temporada anterior, la situación resulta inmejorable. El año pasado en el país había 195 casos confirmados, con 180 sin antecedentes de viaje. Y en Santa Fe se habían producido 17 casos, nueve de ellos autóctonos.

"Seguimos con refuerzo de la vigilancia epidemiológica, dada la circunstancia que observamos en el resto del continente y obviamente a la proximidad del verano, cuando aumenta el riesgo y también los viajes", había señalado la directora de Promoción y Prevención de la Salud santafesina, Analía Chumpitaz, para agregar: "Lo que es nuestro logro por el momento se traduce en un gran trabajo de concientización y sensibilización de los equipos locales y la construcción de esos equipos intersectoriales en cada municipio, con planes estratégicos y transferencia de insumos y conocimientos".

dengue vacunacion

Vacunas y cobertura para contagiados

La primera etapa de la vacunación se había iniciado en septiembre del año pasado pero sigue vigente para jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Por eso, además de completar esquemas previos (la Qdenga tiene dos aplicaciones), ahora en 2025 se podrán vacunar los nacidos en 2010. Como ya se informó, los agentes de la salud, fuerzas de seguridad entre 20 y 59 años también fueron alcanzados por el programa. Y más recientemente se comenzaron a inmunizar pacientes entre 15 y 59 años que tuvieron dengue durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, tanto si transitaron la enfermedad en forma ambulatoria como si requirieron internación.

En Rosario, se reeditó la misma estrategia de campaña del año pasado con 17 barrios priorizados y la incorporación de quienes padecieron la enfermedad. Los barrios seleccionados para vacunar fueron los mismos que el año pasado: Nuevo Alberdi, Travesía, Puente Negro, Godoy, Empalme Graneros, Ludueña, Vía Honda y Alvear. También en Triangulo y Moderno, Toba, Bella Vista, Banana, San Martín Sur, 7 de Septiembre, Stella Maris y Emaús.

Repelente

Otro frente de ataque es la distribución de repelentes que elabora el Laboratorio de Industria Farmacéutica (LIF). En los últimos dos años, se quintuplicó la producción pública con 2.750 frascos diarios, lo que permitió cubrir la demanda de casos sospechosos, embarazadas y grupos priorizados. Actualmente, la provincia cuenta con un stock de 169.120 frascos y materiales adquiridos para sostener la producción y garantizar lo necesario para afrontar hasta ueve meses de brote.