Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Una mujer también sufrió lesiones como consecuencia del ataque de delincuentes en moto cerca del barrio La Esperanza

15 de diciembre 2025 · 08:16hs
El nene fue atendido en el Hospital de Niños Zona Norte.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El nene fue atendido en el Hospital de Niños Zona Norte.

La policía rosarina confirmó este domingo la internación de una nene baleado en la zona norte de la ciudad. El reporte inicial señala que le dispararon mientras estaba en una fiesta de cumpleaños y su abuela sufrió lesiones en el mismo episodio.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que el niño de 6 años se encontraba fuera de peligro luego del ataque. En cuanto a la segunda víctima, se trata de una mujer de 60 años afectada por el roce de un proyectil a la noche en inmediaciones del barrio La Esperanza.

La balacera se produjo cerca del cruce de Oriente y Larrechea, a un par de cuadras de la avenida Casiano Casas. De acuerdo a los primeros testimonios que recabaron las autoridades, dos delincuentes pasaron en moto por el lugar y abrieron fuego. Después escaparon sin ser identificados.

Un nene baleado durante una fiesta familiar

Según la versión preliminar, los agresores dispararon en la calle contra una vivienda del barrio La Esperanza. Faltaban pocos minutos para las 21 y se estaba llevando a cabo una fiesta familiar cuando ambas personas requirieron atención médica.

Luego de los traslados, el nene recibió asistencia en el Hospital de Niños Zona Norte. Los médicos confirmaron que había recibido un balazo en la pierna izquierda.

>> Leer más: Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

En tanto, otro disparo le provocó lesiones leves a una mujer mayor de edad. Al igual que en el caso de la niña, la víctima no presentó complicaciones desde que la atendieron y quedó fuera de peligro.

Tanto Patricia A. como su nieta fueron trasladadas al Hospital Alberdi en forma particular. La niña tenía el proyectil alojado en la pierna, de modo que la derivaron a un nosocomio provincial especializado para continuar con el tratamiento correspondiente. Más tarde, la policía confirmó el secuestro de una vaina servida calibre 22 como rastro del ataque.

Otra mujer baleada en República de la Sexta

Por otro lado, la policía recibió la denuncia sobre un violento intento de robo en el barrio República de la Sexta. En esta oportunidad, una joven de 22 años recibió un balazo en la pierna derecha.

Los investigadores detallaron que la muchacha sufrió lesiones en el muslo mientras estaba en la zona de Cerrito y Necochea. Después del ataque la llevaron al Hospital Provincial.

