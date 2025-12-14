Confirmaron las condenas a dos ex jefes de la policía de Santa Fe por un fraude millonario en la reparación de patrulleros

Los condenados son Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, quienes deberán cumplir penas a seis años y seis meses de prisión. Ambos fueron condenados como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Un tribunal de segunda instancia confirmó las condenas impuestas a los ex jefes de la Policía de la provincia de Santa Fe, Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, por liderar una asociación ilícita que cometía defraudaciones a la administración pública vinculadas a la reparación de vehículos oficiales.

A los dos condenados se les impuso una pena de seis años y seis meses de prisión, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años y deberán pagar una multa.

La sentencia fue ratificada por los camaristas Fernando Gentile Bersano (presidente), Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Ezequiel Hernández y la fiscal Bárbara Ilera, que representaron al MPA en la audiencia de apelación, también lo habían hecho en el juicio oral y público de primera instancia que finalizó en junio de este año.

Fraude millonario

“Las defensas de Grau y de Odriozola hicieron diversos planteos que fueron resueltos nuevamente en línea con lo que sostenemos desde la Fiscalía”, explicaron los fiscales. “Habían pedido, entre otras cuestiones, la absolución de los dos condenados y la invalidez de algunas de las pruebas”, subrayaron Hernández e Ilera y remarcaron que “los jueces de segunda instancia no solo rechazaron esas solicitudes, sino que también confirmaron las condenas y la inhabilitaciones impuestas”.

Los representantes del MPA agregaron que “el abogado de Grau a su vez planteó la prescripción de la acción penal y solicitó el sobreseimiento del exfuncionario”. En relación con ello, los fiscales hicieron hincapié en que “estos agravios también fueron rechazados por los jueces de segunda instancia”.

Hernández e Ilera sostuvieron que “si bien valoramos que se haya mantenido el veredicto condenatorio, estamos analizando los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir en relación con la reparación económica del daño que pedimos que hagan los condenados”. En tanto, recordaron que “este caso es un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción, ya que tanto Odriozola como Grau fueron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia al momento de los ilícitos”.

El legajo se encuadra en los Objetivos Priorizados en el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

Maniobras ilícitas

Los fiscales señalaron que “Odriozola cometió los delitos entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016”.

“Los condenados se valieron de su potestad jerárquica para dirigir una asociación ilícita y disponer los medios para que se concretaran defraudaciones en el ámbito de la fuerza de seguridad provincial”, manifestaron Hernández e Ilera.

“Las maniobras ilegales consistían en facturar reparaciones de vehículos policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían”, afirmaron los funcionarios del MPA. “En reiteradas oportunidades, los condenados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron disposiciones patrimoniales ilegítimas”, subrayaron.

Tanto Odriozola como Grau fueron condenados como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Nueve condenados

En el mismo legajo, en 2018 y 2019 se realizaron juicios abreviados en los cuales fueron condenados otros tres policías, entre ellos un exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, conocido como D4, y seis civiles. Cuatro de ellos con penas de prisión efectiva.