Kast, el nuevo presidente de Chile, llega este martes a la Argentina para encontrarse con Milei

El argentino y el chileno van camino a consolidarse como grandes aliados. La derecha gana terreno en la región. La visita será este martes al mediodía

16 de diciembre 2025 · 10:52hs
José Antonio Kast

José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, y Javier Milei podrían convertirse en grandes aliados

Un aliado de Javier Milei llegó a la presidencia de Chile. Se trata de José Antonio Kast, del Partido Republicano y tradición conservadora, quien este domingo cosechó el 58% de los votos en el ballotage presidencial del país vecino. Ahora, como primer movimiento tras resultar electo, Kast visitará Buenos Aires para reunirse con su par argentino y resaltar la unión entre ambos países.

La reunión entre Kast y Milei está prevista para este martes al mediodía, tan solo 48 horas después de la victoria electoral del chileno, lo que resalta la importancia del vínculo con Argentina para la nueva administración al frente del país limítrofe. Tras la victoria del republicano, ambas gestiones están alineadas ideológicamente.

"Tenemos la mayor cantidad de kilómetros de frontera, por tanto, la relación con ellos va a ser muy interesante", dijo la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sobre la visita de Kast a Argentina.

Además de reunirse con Milei, a quien Kast ha calificado como “aliado y amigo”, el flamante presidente de Chile tiene programado un encuentro con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.

Sobre el triunfo de Kast en Chile, Javier Milei se expresó este domingo en X, ex Twitter, al respecto, y se mostró alegre por la victoria del referente de derecha: “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!”, afirmó el presidente argentino.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, agregó el libertario.

Quién es José Antonio Kast

José Antonio Kast nació hace 59 años en Paine, una comuna ubicada en la región metropolitana de Santiago. Es el menor de diez hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial.

El pasado de su familia es tumultuoso: antes de llegar a Chile, su padre Michael Kast estuvo afliado al Partido de Nazi, hecho que le ha valido múltiples cuestionamientos en la arena política al ahora presidente. Además, su hermano mayor, Miguel Kast, se desempeñó como ministro de Trabajo y Previsión Social durante la dictadura de Augusto Pinochet.

No sólo fue ministro de Planificación durante el gobierno de Pinochet sino que también estuvo afiliado al Partido Nazi durante sus años de juventud, previo a arribar a Chile. Por este motivo, Kast ha sido ampliamente cuestionado en la escena política.

Entre sus puntos más fuertes en campaña, se destaca el fuerte rechazo de Kast hacia la inmigración, las duras críticas al feminismo y al matrimonio gay y su posición complaciente con el régimen dictatorial. A su vez, el candidato cercano a la presidencia llegó a decir que si Augusto Pinochet estuviera vivo, habría votado por él. No obstante, rechazó en varias oportunidades la etiqueta de “ultraderecha” que se le suele imponer.

Esta no es la primera vez que el conservador busca quedarse con la presidencia de Chile: se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.

Volvió a intentarlo en 2021 y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual mandatario Gabriel Boric, que obtuvo 56%. La tercera fue la vencida y en este nuevo intento José Antonio Kast logró convertirse en el flamante presidente de Chile.

El primer discurso de Kast: "mano dura" pero sin gritos

"Tenemos que tener mucha firmeza contra la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad y el descontrol", afirmó Kast en su primer discurso como presidente electo. Su campaña giró en torno de dos pilares: la seguridad y el orden.

Con la victoria de este domingo, el líder del Partido Republicano se posiciona como una de las figuras más fuertes de la derecha latinoamericana, y podría ser un aliado clave en la región para el presidente argentino. No obstante, Kast se distanció de los modos del libertario local: "El respeto estará en nuestro gobierno, porque si priman la violencia y los gritos es difícil salir adelante".

A pesar de su agenda de "mano dura" -como la nombra el propio Kast-, este domingo por la noche el nuevo presidente de Chile se tomó el tiempo para realizar una especial mención a su contricante, Jeanette Jara: "Quiero decirlo claramente: Chile se construye con gobierno y oposición. Cuando lleguemos a La Moneda (sede presidencial) voy a invitar a Jeanette Jara a una reunión, para escuchar sus críticas y también sus aportes. Porque Chile necesita diálogo, altura y sentido de país".

