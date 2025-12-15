La Capital | Policiales | robo

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

El encargado encontró el portón de la agencia abierto cuando llegó al local. Adentro faltaban celulares y una decena de computadoras

15 de diciembre 2025 · 12:52hs
El robo quedó expuesto por la rotura de un gran vidrio.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El robo quedó expuesto por la rotura de un gran vidrio.

El barrio Pichincha se convirtió este lunes en el escenario de un resonante operativo policial por el robo a una concesionaria. Los investigadores encontraron uno de los autos de la empresa abandonado en la calle y presumen que los delincuentes ingresaron a través de uno de los vidrios.

La denuncia inicial no mencionaba la sustracción de dinero, pero faltaban unos 25 dispositivos electrónicos entre teléfonos móviles y computadoras portátiles. La policía recuperó parte del botín mientras revisaban el coche a pocos metros de la agencia.

La primera hipótesis de las fuerzas de seguridad provinciales se refiere a un escruche durante el fin de semana en Catamarca al 2400. El episodio trascendió a primera hora de la jornada, cuando el encargado advirtió que uno de los ventanales estaba roto y alguien se había llevado distintos elementos de trabajo.

¿Qué se sabe del robo a la concesionaria Neostar?

Fuentes oficiales confirmaron que el robo ocurrió antes del amanecer en Neostar, una concesionaria oficial de Nissan. Después de la denuncia a través del 911, la Policía de Investigaciones (PDI) fue a revisar la agencia para buscar evidencia y tratar de reconstuir los pasos de los delincuentes.

Robo Catamarca 2440

En primer lugar, el encargado del local advirtió que las oficinas estaban desordenadas. Según testigos consultados por El Tres, uno de los tableros eléctricos había quedado fuera de servicio. La alarma no funcionaba y lo mismo ocurrió con las cámaras de videovigilancia.

>> Leer más: Robo en zona sur: se llevaron una moto de una concesionaria pero no llegaron muy lejos

La empresa no suele realizar operaciones en efectivo, de modo que no había dinero en el lugar. En cambio, los ladrones se llevaron 10 noteooks y 15 celulares mientras revisaban la concesionaria.

robo concesionaria

Cuando amaneció, sólo quedaban algunos vidrios rotos como rastro de los maleantes en la calle. Más tarde, la policía confirmó que el Nissan Sentra blanco detenido cerca de la agencia era uno de los vehículos que estaban en el garaje. El portón había quedado abierto tras la huida.

