Homero Pettinato defendió a su hermana: "Linchen al malo"

Homero Pettinato publicó este viernes un posteo en su cuenta de X refiriéndose a los ataques recibidos por su hermana, tras la publicación de videos suyos grabados por el ex presidente Alberto Fernández . Sus compañeros de Olga expresaron su apoyo.

El jueves por la noche, en el canal LN+ publicaron un video de más de dos minutos en el que aparece Tamara Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial, mientras se escucha la voz de Alberto Fernández mientras graba la escena, presuntamente registrado durante la pandemia de Covid-19. Instantes después las redes sociales se llenaron de ataques hacia ella. En ese marco, su hermano, Homero Pettinato hizo un posteo defendiéndola: “Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador”, publicó.

“Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia”, sostuvo el hijo de Roberto Pettinato , haciendo referencia al rol que cumple su hermana dentro del seno familiar. “Linchen al malo”, concluyó.

Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo

La ausencia de Homero Pettinato

Durante la mañana del lunes muchos esperaban saber qué iba a decir Homero Pettinato en Sería Increíble, el programa que comparte en Olga con Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular.

Una vez comenzada la transmisión su compañera de mesa aclaró que Pettinato no iba a estar presente ese día: “Hoy no vino Homero al programa con nosotros. Le vamos a mandar un saludo grande. Por razones de público conocimiento, está pasando un día complicado” y después agregó que “obviamente preguntaban por él. Igual era obvio el motivo, pero le mandamos un beso grande y lo bancamos un montón. Se estaba bancando un montón de puteadas. Él, puntualmente, que no tiene nada que ver”.