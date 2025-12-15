La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Mientras que las principales modalidades no tuvieron ganadores, ocho apostadores se llevaron más de cuarenta millones de pesos del Siempre Sale

15 de diciembre 2025 · 08:17hs
Resultados del Quini 6 del día domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 del día domingo 14 de diciembre

Este domingo 14 de diciembre se realizó el sorteo 3.330 del Quini 6 donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Por otro lado, en el Siempre Sale hubo ocho apostados que, tras cinco aciertos, se llavaron más de 40 millones de pesos cada uno.

El pozo acumulado para la próxima edición de la lotería, este miércoles 17 de diciembre desde las 21.15, será de $5.300.000.000. Los jugadores que deseen participar tienen tiempo hasta ese mismo miércoles a las 19 para realizar sus apuestas en plataformas digitales habilitadas o en agencias oficiales.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 00 - 34 - 28 - 41 - 25 - 26

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.999.676

►La Segunda

Números sorteados: 17- 35- 08 - 43 - 29 - 28

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $650.000.000

►Revancha

Números sorteados: 06 - 36 - 34 - 16 - 22 - 04

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $745.000.000

►Siempre Sale

Números sorteados: 40 - 02 - 13 - 43 - 31 - 32

Con cinco aciertos: ocho ganadores, que recibirán $41.899.148

►Pozo extra

937 ganadores, que recibirán $138.740

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varias modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del día miércoles 10 de diciembre

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

otro megamillonario con el quini 6: un apostador logro seis aciertos en la segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Lidia Ester Soto es la dueña de la agencia de Reconquista

La agenciera que vendió el ticket récord del Quini 6 espera a su ganador: "No sabemos nada de nada"

quini 6: de que ciudad es el ganador del pozo record de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Lo último

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte

Una mujer también sufrió lesiones como consecuencia del ataque de delincuentes en moto cerca del barrio La Esperanza

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte
Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
LA CIUDAD

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Ovación
Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero
Ovación

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Participación histórica en las elecciones de Newells: votaron más de 11 mil personas

Participación histórica en las elecciones de Newell's: votaron más de 11 mil personas

Policiales
Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte

Balearon a una nena de 6 años durante una fiesta de cumpleaños en la zona norte

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

La Ciudad
Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía
El Mundo

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio
La Ciudad

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio