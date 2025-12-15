La Capital | Política | Leonel Chiarella

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

El nuevo presidente del partido dijo que hay que modernizar las leyes cuidando a los trabajadores, las pyme y los jubilados

15 de diciembre 2025 · 10:03hs
Leonel Chiarella asumió la conducción del comité nacional el último viernes.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se pronunció este lunes a favor del debate sobre el proyecto de reforma laboral del gobierno. "Ni apoyar te hace libertario ni rechazarlo te hace kirchnerista", manifestó dese su rol como nuevo presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

El dirigente de 36 años aclaró que el partido aún no definió la postura que adoptará en el Congreso en cuanto a las modificaciones que propuso el Poder Ejecutivo. No obstante, su análisis en LT8 fue contundente en cuanto al marco normativo actual: "Tenemos claro que el sistema actual fracasó".

El presidente de la UCR se mostró convencido de la necesidad de modernizar de las leyes laborales. Al mismo tiempo, consideró que cada fuerza política debe "dar ese debate cuidando a los trabajadores, a los comerciantes y pyme y también a los jubilados" para consensuar las modificaciones.

Un diagnóstico radical sobre la reforma laboral

Entre los argumentos a favor de la reforma, Chiarella señaló: "Hay más trabajadores informalidad que en la formalidad". A continuación se quejó de la "carga tributaria sobre la generación de empleo" y puso como ejemplo la situación de su ciudad, donde "muchos comerciantes no se animan a tomar gente".

Por otro lado, el intendente de Venado Tuerto se refirió a "la industria del juicio" como otro factor negativo en torno a la creación de empleo en blanco. Así indicó que más de un dueño de pyme suele evitar las contrataciones "porque sabe que si no le va bien, pone en riesgo su negocio".

El dirigente radical consideró que el Congreso debe abordar el proyecto siguiendo un camino "para generar previsibilidad" en la economía del país. "Argentina no soporta más procesos fundacionales donde el que entra saca todo lo que hizo el anterior y empieza de nuevo".

En cuanto a la agenda parlamentaria que va más allá del tema de la reforma laboral, Chiarella consideró que es preciso "dotar al debate público de sentido común". Desde ese punto de vista apoyó la política de equilibrio fiscal y la sanción de "leyes penales que prohíban que los delincuentes hagan home office desde la cárcel".

Leonel Chiarella pidió más obra pública

En sintonía con las críticas del gobenador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el presidente de la UCR afirmó que el gobierno nacional aún debe avanzar en otros temas importantes después de haber ordenado las cuentas. "El paso siguiente es que pueda empezar a invertir en la infraestructura que nuestro país necesita", señaló.

El intendente venadense sostuvo que "el superávit por el superávit mismo no sirve de nada", ya que "tiene que estar acompañado por el desarrollo de la obra pública". Así planteó la necesidad de mejorar las rutas y los puertos, cuidar la vida de las personas y potenciar el desarrollo productivo".

Consagrado como el conductor más joven de la historia del partido, Chiarella señaló que la UCR cuenta entre sus "ejes vertebrales" con la premisa de "gobernar con honestidad y eficiencia" en cinco provincias y más de 500 municipios. Con esta definición explicó las coincidencias con la administración del presidente Javier Milei, pero también justificó las diferencias.

Por último, el dirigente radical hizo una lectura de los resultados de las últimas elecciones legislativas para pensar en lo que viene. "La sociedad dio un mensaje muy claro y nosotros estamos de acuerdo: hay un ciclo que está agotado y cerrado, que es el kirchnerismo, que tiene a su principal exponente, Cristina Fernández de Kirchner, presa por corrupción. No queremos volver atrás", concluyó.

