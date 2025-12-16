La Capital | Ovación | Fifa

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

La ceremonia reconocerá a los jugadores, entrenadores e hinchas más destacados en el fútbol mundial durante 2025

16 de diciembre 2025 · 10:02hs
Todos los nominados

Todos los nominados, a qué hora es y cómo ver los premios The Best 2025

Desde el Fairmont de Katara Hall en Doha, Qatar, este martes se celebrará la entrega de los premios The Best a partir de las 11 (hora Argentina). La Fifa realiza esta ceremonia para reconocer a las figuras más importantes de la temporada a nivel mundial en diversas categorías. El evento podrá seguirse en vivo a través de FIFA.com.

La entrega de los galardones para este año marcará un antecedente histórico: será la primera vez desde 2007 que Lionel Messi no figura entre los candidatos a quedarse con la distinción del Mejor Jugador del Año de la Fifa. El capitán argentino, ganador del título en tres ocasiones, está únicamente nominado a quedarse con un lugar en el equipo ideal de la temporada.

Entre los argentinos aspirantes a llevarse el reconocimiento de la entidad madre del fútbol mundial se destaca Emiliano "Dibu" Martínez, quien aparece entre los arqueros más destacados y buscará revalidar el trofeo obtenido el año pasado. Los jugadores Pedro de la Vega y Santiago Montiel están en la lista del premio Púskas (mejor gol del año en fútbol masculino) mientras que la jugadora Kishi Núñez aparece entre las candidatas al premio Marta (reconocimiento al mejor gol del año en fútbol femenino).

Por otro lado, Alejo Ciganotto fue nominado al Premio The Best a la Afición por su conmovedora historia durante la campaña de Racing en la Copa Sudamericana 2024 y la Libertadores de este año. El influencer fue a pie desde Buenos Aires para acompañar a la "Academia" en varios partidos que le tocó jugar de visitante en la competencia. A lo largo de su travesía fue a Brasil, Chile, Colombia y Paraguay.

>> Leer más: Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Quiénes son todos los nominados a los premios The Best

Los ganadores entre los jugadores, entrenadores y fanáticos candidatos en las diferentes categorías se definirán en función de la votación realizada por los capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros, periodistas y aficionados.

Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
  • Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
  • Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
  • Pedri, España y Barcelona
  • Raphinha, Brasil y Barcelona
  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
  • Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

  • Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
  • Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
  • Aitana Bonmatí, España y Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
  • Mariona Caldentey, España y Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
  • Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
  • Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
  • Patri Guijarro, España y Barcelona
  • Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
  • Lauren James, Inglaterra y Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
  • Claudia Pina, España y Barcelona
  • Alexia Putellas, España y Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (París Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

>> Leer más: Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Premio The Best al Arquero de la FIFA

  • Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC
  • Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City
  • Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
  • Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich
  • David Raya, España y Arsenal
  • Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán
  • Wojciech Szczsny, Polonia y Barcelona

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Jonatan Giráldez, (Washington Spirit/Olympique de Lyon)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (Argentina)
  • Manolo el del Bombo (España)
  • Aficionados del Zakho (Iraq)

Premio Puskás

  • Santiago Montiel (Independiente)
  • Pedro De La Vega (Seattle Sounders)
  • Alerrandro (Vitória)
  • Alessandro Deiola (Cagliari)
  • Amr Nasser (Pharco)
  • Carlos Orrantía (Atlas)
  • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rizky Ridho (Persija Jakarta)
  • Kévin Rodrigues (Kasmpaa)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Premio Marta

  • Kishi Núñez (Argentina)
  • Jordyn Bugg (Seattle Reign)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Ashley Cheatley (Brentford)
  • Kyra Cooney-Cross (Australia)
  • Jon Ryong-jong (Corea del Norte)
  • Marta (Orlando Pride)
  • Vivianne Miedema (Países Bajos)
  • Lizbeth Ovalle (Tigres)
  • Ally Sentnor (Estados Unidos)
  • Khadija Shaw (Hammarby).
Noticias relacionadas
El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura, que ofrece una experiencia única en la vida al visitante, tanto para eventos deportivos como musicales. Allí jugará Argentina.

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

El oficialismo tuvo una charla con los opositores en su segundo día al frente de la entidad del Parque.

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Enzo Copetti habló y se expresó sin pudores. Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club, declaró.

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Lo último

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

El gobernador reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de rutas nacionales y sostuvo que la provincia defiende sus intereses con “vocación democrática y firmeza institucional”

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Los sindicatos aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral
Economía

Los sindicatos aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud
LA CIUDAD

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares
La Ciudad

La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ovación
Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos
Ovación

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Policiales
Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

La Ciudad
La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados
La Ciudad

La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: Hay que legalizar Uber

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: "Hay que legalizar Uber"

La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación
Economía

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe