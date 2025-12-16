Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos La ceremonia reconocerá a los jugadores, entrenadores e hinchas más destacados en el fútbol mundial durante 2025 16 de diciembre 2025 · 10:02hs

Todos los nominados, a qué hora es y cómo ver los premios The Best 2025

Desde el Fairmont de Katara Hall en Doha, Qatar, este martes se celebrará la entrega de los premios The Best a partir de las 11 (hora Argentina). La Fifa realiza esta ceremonia para reconocer a las figuras más importantes de la temporada a nivel mundial en diversas categorías. El evento podrá seguirse en vivo a través de FIFA.com.

La entrega de los galardones para este año marcará un antecedente histórico: será la primera vez desde 2007 que Lionel Messi no figura entre los candidatos a quedarse con la distinción del Mejor Jugador del Año de la Fifa. El capitán argentino, ganador del título en tres ocasiones, está únicamente nominado a quedarse con un lugar en el equipo ideal de la temporada.

Entre los argentinos aspirantes a llevarse el reconocimiento de la entidad madre del fútbol mundial se destaca Emiliano "Dibu" Martínez, quien aparece entre los arqueros más destacados y buscará revalidar el trofeo obtenido el año pasado. Los jugadores Pedro de la Vega y Santiago Montiel están en la lista del premio Púskas (mejor gol del año en fútbol masculino) mientras que la jugadora Kishi Núñez aparece entre las candidatas al premio Marta (reconocimiento al mejor gol del año en fútbol femenino).

Por otro lado, Alejo Ciganotto fue nominado al Premio The Best a la Afición por su conmovedora historia durante la campaña de Racing en la Copa Sudamericana 2024 y la Libertadores de este año. El influencer fue a pie desde Buenos Aires para acompañar a la "Academia" en varios partidos que le tocó jugar de visitante en la competencia. A lo largo de su travesía fue a Brasil, Chile, Colombia y Paraguay.

>> Leer más: Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos Quiénes son todos los nominados a los premios The Best Los ganadores entre los jugadores, entrenadores y fanáticos candidatos en las diferentes categorías se definirán en función de la votación realizada por los capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros, periodistas y aficionados. Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich

Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

Pedri, España y Barcelona

Raphinha, Brasil y Barcelona

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

Vitinha, Portugal y París Saint-Germain

Lamine Yamal, España y Barcelona Premio The Best a la Jugadora de la FIFA Sandy Baltimore, Francia y Chelsea

Nathalie Björn, Suecia y Chelsea

Aitana Bonmatí, España y Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea

Mariona Caldentey, España y Arsenal

Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current

Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon

Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon

Patri Guijarro, España y Barcelona

Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon

Lauren James, Inglaterra y Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polonia y Barcelona

Claudia Pina, España y Barcelona

Alexia Putellas, España y Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool) >> Leer más: Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido Premio The Best al Arquero de la FIFA Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC

Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa

Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich

David Raya, España y Arsenal

Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán

Wojciech Szczsny, Polonia y Barcelona Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez, (Washington Spirit/Olympique de Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra) Premio a la Afición de la FIFA Alejandro Ciganotto (Argentina)

Manolo el del Bombo (España)

Aficionados del Zakho (Iraq) Premio Puskás Santiago Montiel (Independiente)

Pedro De La Vega (Seattle Sounders)

Alerrandro (Vitória)

Alessandro Deiola (Cagliari)

Amr Nasser (Pharco)

Carlos Orrantía (Atlas)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)

Declan Rice (Arsenal)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Kévin Rodrigues (Kasmpaa)

Lamine Yamal (Barcelona) Premio Marta Kishi Núñez (Argentina)

Jordyn Bugg (Seattle Reign)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Ashley Cheatley (Brentford)

Kyra Cooney-Cross (Australia)

Jon Ryong-jong (Corea del Norte)

Marta (Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Países Bajos)

Lizbeth Ovalle (Tigres)

Ally Sentnor (Estados Unidos)

Khadija Shaw (Hammarby).