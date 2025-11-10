La Capital | Política | Alberto Fernández

Alberto Fernández explicó el polémico video con Tamara Pettinato y nominó "presidenciables"

“El ‘decime algo lindo’ era para Ernesto Tenembaum”, dijo el expresidente sobre el video que desató indignaciones. También opinó sobre la interna del PJ

10 de noviembre 2025 · 10:48hs
Este domingo Alberto Fernández dio el presente en Hay Algo Ahí

Este domingo Alberto Fernández dio el presente en "Hay Algo Ahí", el programa de Tomás Rebord

Tras un tiempo en silencio, Alberto Fernández reapareció en la escena pública. Este domingo, el expresidente se sentó en la mesa de “Hay algo ahí”, programa de Tomás Rebord que sale al aire del streaming Blender. Allí el dirigente peronista abordó distintos aspectos: desde la denuncia por violencia de género por parte de su exesposa, Fabiola Yañez, pasando por un balance de su gestión, hasta nominar a diferentes dirigentes peronistas que considera “presidenciables”. Además, habló sobre el polémico video con Tamara Pettinato grabado en el despacho presidencial: “Era para Ernesto Tenembaum”, afirmó el exjefe de Estado.

La explicación del expresidente sobre el momento que se viralizó en redes fue particular. Todo comenzó cuando, en medio de la pandemia, Tamara Pettinato fue convocada por un medio de comunicación chino para hacerle un reportaje a Alberto Fernández, según relató este domingo el exjefe de gabinete de Nestor y Cristina Kirchner.

El mismo día que Pettinato acudió a Casa Rosada para grabar la entrevista, Ernesto Tenembaum, que comparte programa de radio todas las mañanas con la hija de Roberto Pettinato, criticó duramente a Alberto Fernández. Entonces, la frase “decime algo lindo” del clip que recorrió las redes, sería para Tenembaum, según declaró el expresidente.

Además de explicar el video que Pettinato, que en su momento desató una ola de indignación, sobre todo porque fue grabado en la Casa Rosada, Alberto Fernández opinó sobre la interna del PJ y defendió a Axel Kicillof. Por otro lado, no ahorró en elogios para Sergio Massa. Por último, nombró a varios dirigentes peronistas que creen que pueden encabezar la batalla política en 2027.

El relato de Alberto Fernández sobre el video viral con Tamara Pettinato

"Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno (José Glinski). Al igual que su padre, Tamara me parece una de las mejores personas que humanamente he conocido en mi vida", empezó su relato Alberto Fernández, sobre la conductora de radio y TV.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoeshaa/status/1987681657529290810?s=48&partner=&hide_thread=false

Acto seguido, comentó que Pettinato había sido contratada por la televisión china para realizar un reportaje, lo que explica por qué acudió a la Casa Rosada la columnista de “Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos”, programa conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

“Ese día, Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio", recordó el expresidente sobre lo que sucedió el mismo día que Tamara Pettinato se presentó a Casa Rosada.

“(Ernesto Tenembaum) me mató a la mañana. Cuando llegó Tamara, le dije 'che, vos me conocés a mí, por qué dejaste que Ernesto me tratara así'. Entonces, le dije 'Vamos a demostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho'. Y así surge la charla esa", expresó Fernández, sentado en la mesa del streaming Blender.

“¿El video era para Tenembaum?”, le repreguntó Tomás Rebord, atónito y risueño. “Exactamente, Tenembaum nunca recibió el video. ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera: algo lindo”.

La interna del PJ y los candidatos "presidenciables"

Sobre la interna que se desató al interior del Partido Justicialista, Alberto Fernández no dudó en defender a Axel Kicillof: "Creo que Axel fue un buen gobernador y sigue siéndolo. Es un tipo muy inteligente y muy preparado”, señaló y agregó: "Enfrenta una situación adversidad muy grande. El Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal".

“Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”, destacó Fernández.

Además de destacar a Kicilloif, el exjefe de Estado señaló algunos nombres "presidenciables" dentro del peronismo. Entre ellos se encuentra Sergio Massa, a quien describió como “una de las personas que mejor conoce el Estado nacional”.

También postuló al exgobernador de Chaco Jorge Capitanich: "Acaba de realizar una elección extraordinaria", dijo del peronista.

En la misma línea, sumó como "presidenciables" al exministro de Justicia Martín Soria y a su hermana, María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada.

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

Pullaro fue a la Fiesta de la Frutilla este sábado.

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Adorni y Santilli abrieron el viernes otra ronda de diálogo con gobernadores. Primero recibieron al chubutense Ignacio Torres (foto) y luego al catamarqueño Raúl Jalil.

Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar"

El presidente Javier Milei fue parte de la asunción del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Javier Milei asistió a la asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario